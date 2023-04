Démoslle a oportunidade!

As cidades son os maiores núcleos de poboación do planeta, onde o crecemento demográfico e a expansión territorial máis se nota. O crecemento da poboación, que pasou dos 1.500 millóns de habitantes a finais do século XIX a perto dos 8.000 millóns un século despois, está a facer que debido ao sistema económico, os recursos de todo tipo (enerxéticos, minerais, alimentos, etcétera) están nun punto descendente na súa produción debido ao seu esgotamento. As cidades nos países “desenvolvidos” albergan o 70% da poboación e estase a comprobar que no resto do planeta o abandono do rural, para ir as cidades na busca dun futuro digno estase a reproducir.



Por esta razón as cidades teñen un papel fulcral na loita contra o cambio climático, a súa mitigación e na nosa adaptación a este.



Fai uns días, un dos portais de novas internacionais máis visto nas redes sociais, facía un vídeo no cal, loábase a cidade de Pontevedra, ao seu alcalde e ao seu equipo, polo traballo feito en construír Pontevedra, como unha cidade sostíbel desde o punto medio ambiental e vivíbel cara a cidadanía. Falaba de que Pontevedra, xa fai perto de 20 anos, que cumpriu os obxectivos marcados pola comunidade internacional, no referente ao cambio climático para as cidades.



En atención a isto, a realidade estanos a demostrar, que as cidades e pobos na que a xente está a confiar, nos proxectos a desenvolver polo nacionalismo, en espazos de tempo de varias lexislaturas, son cidades e pobos onde a calidade de vida das persoas e do entorno melloran e os lugares, sitúanse un chanzo por enriba do resto das cidades, no referente a habitabilidade e desenvolvemento das mesmas.



Sería bo que en Ferrol, a cidadanía interesárase polo plan serio, riguroso, coherente e real de Iván Rivas e o seu equipo, no relativo a facer unha cidade referente, a nível non so da Galiza, do estado, senón a nível europeo, no eido da sustentabilidade e da habitabilidade. Unha idea que xira sobre un corredor verde que cruzaría toda a cidade e que suporía, darlle a Ferrol un gran impulso, para definirnos como unha das mellores cidades europeas para vivir do século XXI. Por non falar da planificación para converter o noso gran barrio da Magdalena, en un lugar para a cidadanía, onde as nenas e nenos podan volver a xogar nas súas rúas, onde a xente de Ferrol mais tamén de outras partes da comarca, poidan vir a mercar no noso histórico comercio local e onde os baixos baleiros, os cales, por desgraza cada vez van a máis, volvan a ocuparse por diferente negocios, grazas tamén ao proxecto que desde fai anos esta a propor o BNG de Ferrol, para solucionar este problema tan acuciante. Podería seguir, máis o que debe quedar ben claro, é que a potencialidade a termos, e esta, non envexa en nada a de Pontevedra, eso si coas nosas particularidades e características propias de urbe naval.



Démoslle a oportunidade!