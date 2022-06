A demografía como reflexo da dependencia

Este ano terían que destacar os actos en conmemoración das folgas de 1972 polo que teñen de dura represión da ditadura franquista contra a clase traballadora galega; así como o grao de mobilización e conciencia social que esta tiña acadado, tal como se amosou na rapidez coa que se recuperou a iniciativa e a loita contra o réxime. Despois o protagonismo sería máis plural, xa que xurdiron ou se potenciaron novos suxeitos políticos. Agora ben, este medio século tamén debe servir para analizar un aspecto que marca a historia recente da nación galega: o estancamento demográfico.



Ollemos os datos. Ano 1972, Galiza 2.687 mil habitantes e o Estado español (EE) 34.408 mil. No ano 2022 o noso país tiña 2.91 mil, e o EE 47.432 mil persoas residentes. Ou sexa, Galiza medrou menos do 0.2% e o Estado español un 38%. En concreto un crecemento de case que 13 millóns de persoas, destacando Madrid con preto de 3 millóns, Cataluña e Andalucía con 2,5 millóns cada unha, Valencia cuns 2 millóns. No caso de Euskadi, aínda que menor, o medre foi de 280 mil persoas. Os números o din todo e amosan un crecemento dos territorios costeiros, pola potenciación do turismo e as vantaxes na comunicación, agás Galiza. O medre é moi forte sobre todo en Madrid, malia estar tan afastada da costa e non ser un polo industrial, polos réditos da capitalidade, dun sistema radial de comunicacións, e da centralización do poder real.



A estes malos resultados demográficos na Galiza, como consecuencia do débil medre do PIB, do emprego e uns salarios baixos, cómpre sumar que se mantivo alta a emigración da mocidade, potenciando que a mortalidade superase a natalidade. Esta tendencia regresiva compensouse parcialmente coa chegada de inmigración tanto do Estado español como doutros países do mundo. Daquela non se trata só de que a povoación non medrase en medio século, senón que o número de persoas nacidas no país é moi inferior a de 1972. En resumo: seguimos a exportar emigrantes, a traxedia é que hoxe tamén o facemos con gran parte do esforzo realizado, ao investir no exterior varias veces máis que o capital foráneo que recibimos.



Galiza suma á marxinación histórica, a carencia de competencias esenciais do modelo autonómico, e os governos subalternos, que non permitiron desenvolver as potencialidades do país. Para reverter esta tendencia fai falla soberanía, un modelo confederal, tal como propoñía o nacionalismo nas Bases Constitucionais para a Nación Galega. O mundo está en crise. Volverá a pagala a periferia (entre elas Galiza) e as clases populares?