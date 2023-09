David Ferrer no se merecía un estreno así

España, eliminada sin paliativos en la fase de grupos de la Copa Davis, al perder ante Chequia y Serbia, sin ganar ni un solo partido de los seis disputados, este es el pobre balance del equipo de David Ferrer en su estreno como capitán de la Copa Davis. Pese a ello, el capitán estuvo a la altura y dio la cara al salir en defensa de sus jugadores, que mostraron compromiso con el equipo. Perder con la Serbia de un Djokovic desatado de triunfos y que quiere ganar la Copa Davis y las ATP Finals, era previsible, lo que no estaba en el guion, era perder con Chequia (solo 1 set a favor de España y 10 en contra). La victoria honorífica ante Corea del Sur no cambia nada. España no estará en Málaga en noviembre, donde se disputará la Final 8 de la Copa Davis. Esta derrota obligará a España a jugar en febrero de 2024 la fase de clasificación, ante un rival por confirmar y en sede por determinar.



La ausencia obligada de Rafa Nadal (recuperándose tras haber pasado por quirófano), la baja de Pablo Carreño (lesionado), Roberto Bautista (sin poder participar al no estar en condiciones tras su lesión de tobillo), así como la baja de última hora de Carlitos Alcaraz, por fatiga acumulada y algunos problemas físicos tras la gira americana, ha sido decisiva, ya que ha dejado al equipo español en cuadro, y David Ferrer ha tenido que recurrir a jugadores sin experiencia en Copa Davis como Alejandro Davidovich y Bernabé Zapata, que, con Roberto Bautista, Albert Ramos y Marcel Granollers han formado el quinteto español. Está claro que cuando a un equipo le faltan sus dos grandes estrellas: Rafa y Carlitos, las opciones de victoria se reducen considerablemente, y si a ello se le une la falta de experiencia de los nuevos en Copa Davis, competición en la que los jugadores se sienten más presionados al representar a su país, la cosa se complica.



En esta ocasión la eliminación de España me sabe mal sobre todo por David Ferrer (ha sido uno de los máximos exponentes del tenis español, fue Nº 3 del mundo, tiene en su haber 26 títulos en individuales y 2 en dobles, forma parte del club de 13 jugadores que tiene en su haber más de 700 triunfos en una pista de tenis: Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Guillermo Vilas, John McEnroe, André Agassi, Stefan Edberg, Illie Nastase, Peter Sampras, Boris Becker), siendo su aportación imprescindible en los triunfos de España en Copa Davis (2008, 2009 y 2011), donde tiene un récord de 27 victorias por tan solo 4 derrotas, y cabe recordar que sus dos triunfos en la final de Praga en 2012 no pudieron impedir que España cayera ante Chequia.



De ahí que, con este historial tan brillante no se merecía un fracaso tan estrepitoso en su estreno como capitán de Copa Davis. Con 6 ensaladeras de plata, conseguidas todas ellas en el siglo XXI, España está entre los países más laureados tras EEUU (32), Australia (28), Francia y Reino Unido (10) y Suecia (7). Habrá que esperar al 2024 y a que Ferrer pueda contar con el equipo de gala para luchar por la séptima ensaladera de plata.



¡Mucho ánimo David, estamos contigo!