Hai un par de semanas, nesta columna, dei somera conta das actividades desenvolvidas polo oleirense IES María Casares para honrar a grande actriz no centenario do seu nacemento. Como alí dixen, estas finalizaron coa proxección do filme Orphée (1950), dirixido por Jean Cocteau sobre un guión da súa propia autoría. Como é sabido, ao carón da nosa coruñesa universal, ten papel protagónico Jean Marais, un dos coñecidos amores do polifacético Cocteau. E sempre que aparece Cocteau, asalta a miña cabeza o nome de Alfonso Teófilo Brown, fillo dun esclavo liberto, nado, na daquela pequena caribeña de Colón, en 1902 -isto é, en vísperas da separación de Panamá de Colombia e do inicio da construción do gran canal- que cinco lustros despois, co nome boxístico de Panamá Al Brown, se convertería no primeiro campeón latinoamericano de boxeo. Acontéceme esa asociación desde que, hai xa bastantes anos, caiu nas miñas mans Panamá Al Brown : 1902-1951, a excelente biografía do púxil realizada polo pintor Eduardo Arroyo. Moi interesante, aínda que non se guste do boxeo. Arroyo, fuxindo da ditadura franquista, viviu moitos anos exiliado en París. E a París chegou a pelexar Panamá Al Brown. Prendado da cidade, alí ficou e, ademais doutras cousas e xentes, coñeceu Jean Cocteau, que, segundo Arroyo, quedou impresionado con el. Naceran en 5 de xullo, usaban a mesma tallaxe de camisa, o mesmo número de calzado... Un signo.



Por Lou Reed -unha das miñas debilidades musicais-, que o recitou, en inglés, no Baryshnikov Arts Center de Nova York, en marzo de 2007, nunhas xornadas “Made in Catalunya”, organizadas polo Institut Ramon Llull, souben da existencia deste magnífico poema, “All Brow”, do escritor balear Blai Bonet, que, case integramente, reproduzo:



“Non existía nada que o sacase / tanto de si e o encendese tanto / como o feito de denominar / as bestas como seres inferiores. Anoxábao / escoitar falar de bestialidade / en feitos e accións que atañen a persoa, / sobre todo persoas que tiñan pegada / contundente, como os golpes do campión de box / Al Brown. Cando o dicía / o seu comentario a miúdo era / que na literatura como no boxeo / se emprega a mesma linguaxe: o estilo. / En Al Brown tan claro como en abril / que o carácter da arte era a mentira, / unha caste de amor mesturada co horror / porque ser boxeador, negro e homoerótico, / é a situación na que / o peor que se pode facer é arrependerse... / Así máis ou menos debía zumbar / na cabeza e nos sentimentos de Al Brown / cando Jean Cocteau se namorou apaixonadamente / del e obcecadamente se moveu / ata conseguir que Cocó Chanel / lle amañase unha cita no Hotel de Castilla, / onde Cocteau nada conseguiu porque Al / era un dandi, enviaba as camisas / a planchar a Londres, agradáballe / coleccionar cabalos puro sangue, / mais quería que o amor fose coa besta / dun garrido mozote de barriada. / Se tivese quedado sen as bestas, Al Brown / tamén tería caído nunha grande depresión / moi, moi, moi semellante á cultura...”.



Pensaba deixalo en catalán, porque, como lle teño escoitado a Raimon, falamos un latín máis ou menos parecido, aínda que, finalmente, optei por esta versión galega que tiña feita xa hai un tempo.