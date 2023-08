Cuestión de formas

Cada cuatro años, la población elige a sus representantes en las diferentes instituciones; entre ellas, los ayuntamientos. Ferrol, además, cambia de color de gobierno en cada mandato, lo que conlleva un impacto de calado en diferentes ámbitos. Pero hoy no voy a hablar de eso, sino que lo voy a hacer de mayorías absolutas. Porque en nuestro municipio solo ha habido dos ejecutivos con 13 ediles, ambos presididos por un hombre que irrumpió en la política hace más de veinte años y que, desde entonces, ha pasado por numerosos cargos: el “popular” José Manuel Rey Varela.



Precisamente por su extensa y profusa carrera política, cabría esperar más mano izquierda —tal vez, si me permiten el chascarrillo, se trata de eso, de que es la izquierda— a la hora de gobernar y de tramitar los temas, de forma especial en el inicio del mandato, en el que, como en las parejas, se trata de mostrar la mejor cara y talante, aunque juegues con esa mayoría que te permite sacar adelante todos los temas sin tener que negociarlos. Pero lejos de tender la mano, lejos de incluir a todo el arco municipal en ese Ferrol al que citan en todas sus intervenciones públicas como si la ciudad fuese de su propiedad y el resto de grupos de la oposición (y, por extensión, sus votantes) no sintiésemos esa misma devoción o ganas por mejorarla, el actual gobierno del Partido Popular ha decidido salir a matar. Acusaciones tan graves como que el gobierno socialista había cometido una ilegalidad con la obra de la calle de la Iglesia —afirmación que a los pocos días tuvo que retirar—, que se había dejado un agujero económico de 20 millones de euros —este diario acaba de publicar que Ferrol es el Concello de las ciudades gallegas más saneado y con menos deuda—, o que no habíamos respondido a más de 32.000 correos —eso sí, no sabemos aún cuáles y de quién porque, después de haberlos pedido en comisión hace más de quince días, aún no hemos obtenido respuesta— se pueden leer cada día, rompiendo ese respeto institucional —para ambas partes, gobierno y oposición— que se otorga tradicionalmente en los primeros cien días de mandato.



A hacer oposición a la oposición de estas semanas, se sumaron las formas del pasado pleno extraordinario, una sesión de especial relevancia por los temas incluidos en el orden del día, con la aprobación de presupuestos y del nuevo reglamento de régimen interno como “asuntos estrella”. Ambos fueron elaborados sin contar con la oposición, ambos recibieron alegaciones por parte de todos los grupos, y ambos fueron aprobados con esos 13 votos que otorga la mayoría absoluta del pleno sin haber aceptado ni una sola de esas propuestas. Pero, además de negarse a dar una mayor participación a los grupos y a la ciudadanía en general en ese reglamento que establece el funcionamiento de, entre otros órganos municipales, el pleno o, en el caso del presupuesto de 2023, de votar en contra de dotar de partidas para desarrollar el recientemente firmado convenio con Defensa —entre otras muchas propuestas—, el Partido Popular de Rey Varela tuvo que retirar un punto por no haberlo llevado previamente a comisión —como marca la ley— e incluyó otro que finalmente se debatió por responsabilidad política de la oposición —lo que, por cierto, no hizo el PP en el anterior mandato en un asunto tan importante como la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio—, a pesar de incumplir el ROF por haber sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria del pleno. En fin, que además de ser, hay que parecer. Y viceversa.