Cuestión de amigabilidad

La Organización Mundial de la Salud incluye al Concello de Ferrol en su Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, y lo hace en diciembre de 2022 y no hace dos semanas, como así nos hizo creer el actual equipo de gobierno. Pero el problema en realidad no es ese -si me apuran, ese afán por apropiarse de lo que les gusta y no han hecho ellos lo que denota se denomina falta de honestidad-, o no es al menos de lo que hoy quiero hablar. Lo que en este artículo quiero poner sobre la mesa es la vinculación directa entre amigabilidad y algunas de las políticas que el PP, con José Manuel Rey a la cabeza, está impulsando en estas primeras semanas de mandato. Y, sobre todo, quiero mostrar mi perplejidad por la contradicción que existe entre esta red mundial y dichas medidas, así como incluso entre algunas de las propuestas que las personas mayores que participaron en el estudio sobre la situación de Ferrol en sus diferentes áreas y las que el PP ha anunciado recientemente.



Concreto. La red de ciudades amigables tiene en la Agenda 2030 uno de sus pilares ideológicos fundamentales. Un concepto como envejecimiento activo ha dado paso a otro como envejecimiento saludable, con todo lo que ello implica. Y la humanización se ha convertido en algo más que una palabra recurrente para todos los que nos dedicamos a la política, erigiéndose como un criterio básico para todos los espacios públicos.



¿Y qué es un espacio humanizado? Aquel que va allá del propio significado de la palabra “humanizado”, o sea, construido o modificado por el hombre, centrándose en la “humanidad” o, dicho de otro modo, un espacio amable, fácil, accesible, en el que todas las personas, niños, jóvenes, mayores o con alguna discapacidad puedan convivir en igualdad de condiciones. Y por ello, las administraciones deberían tener como objetivo principal conseguir estos espacios, calles, avenidas humanizadas, en las que el uso del coche se limite lo posible, se potencie el transporte público y la bicicleta, y los árboles, plantas y flores sean protagonistas principales del mobiliario urbano.



Pero, lejos de eso, parece que el actual gobierno municipal apuesta por un modelo ochentero; ya mandó señales en la oposición, votando, por ejemplo, en contra de un plan de movilidad que hacía perder al Concello 1,6 millones de euros para la transformación del primer kilómetro de la carretera de Castilla, y ahora ha seguido en esta misma línea, con la recuperación de la parada de taxis y el tráfico rodado en Armas o la modificación de la obra de la calle de la Iglesia, que, entre otros cambios, permitirá estacionar y, por ello, reducirá el tamaño de las aceras.



¿Es lícito? Por supuesto, pero bajo mi punto de vista, se trata de un grave error y, desde luego, un retroceso. Además, contradice el espíritu de esta Red de Ciudades Amigables y con los puntos destacados por los mayores de diferentes edades, barrios, género, estatus y formación que participaron en el estudio diagnóstico de la ciudad, coordinado por el prestigioso doctor Carlos Piñeiro, que apunta a la obra de la calle de la Iglesia como ejemplo a seguir en la urbanización de todo Ferrol.



Así que, o soplamos o sorbemos. Pero las dos cosas a la vez, imposible. Espero que el sentido común impere y se reconsideren estas decisiones que afectan a toda la ciudad, pero de forma especial a las personas mayores.