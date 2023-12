La verdad es que al escribir este artículo he tenido dudas acerca de qué título elegir. Finalmente, me he decantado por “Cuéntame cómo pasó”, en referencia a la recién terminada —y exitosa— serie de TVE que narra la vida y evolución de los Alcántara desde finales de los 60 hasta el inicio del siglo XXI. Y lo hago porque en los últimos meses se han tomado una serie de decisiones que, de alguna manera, nos hacen regresar a ese Ferrol de los años 70/80. Como si de esta serie se tratase, pero yendo en la historia en sentido inverso, nuestra ciudad, que se encuentra en un momento dulce por una serie de circunstancias favorables y con grandes posibilidades de remontar después de décadas de crisis más o menos profundas, ha dado un enorme paso atrás.



Así, en lugar de seguir con las medidas e iniciativas impulsadas en los últimos años desde la administración local, siguiendo los criterios de sostenibilidad y movilidad que marca la Agenda 2030, el gobierno de José Manuel Rey Varela ha ido como los cangrejos y, no contento con detenerse en su anterior mandato, en 2011, ha ido aún más allá, para situarse en ese Ferrol que crecía no solo en número de habitantes, sino también de coches. E igual que entonces, el tráfico rodado se ha convertido en protagonista principal, en este caso debido a las medidas del PP local. Frente a lo que impera en todas las ciudades modernas de España y Europa, Ferrol no solo ha sufrido un parón en esa humanización de espacios y peatonalización progresiva de su casco histórico, sino que ha “recuperado” plazas y calles para que los coches puedan circular a sus anchas. El caso de la plaza de Armas, que ya empieza a sufrir los estragos del paso de vehículos hasta por aceras; de la calle San Francisco, en la que se sepultaron los restos de la antigua muralla medieval para agilizar el acceso de coches sin tener que modificar su trazado; o de la calle de la Iglesia, que ha sufrido un modificado de la obra para poder habilitar más plazas de aparcamiento, son ejemplos más que significativos de lo que entiende el Partido Popular por modernizar Ferrol. Por no hablar de ese interés que aún no acabo de comprender de incrementar el límite de velocidad de 30 a 50Km/h, aun sabiendo que para ello se va a tener que hacer una inversión en cada uno de los viales que se traducirá en pasos de peatones elevados, nueva señalética y eliminación de plazas de aparcamiento que, sinceramente, creo que en la práctica van a impedir alcanzar esos 50 km/h deseados.



Lamentablemente, lo mismo ocurre con el resto de áreas, como política social, donde hemos vuelto a las políticas de envejecimiento activo frente a los nuevos criterios de envejecimiento saludable; o en turismo, donde se están abandonando poco a poco las iniciativas basadas en el actual concepto de experiencia para regresar a los eventos y acciones del pasado, con una concejalía Marca Ferrol que más recuerda a otra época que a la actualidad y que hasta ahora, tras seis meses de gobierno, no sabemos qué es, salvo un cajón de sastre que sufraga eventos que no encajan en otras áreas. Y un largo etcétera.

Sin duda, hemos cambiado el color por el blanco y negro.