¿Cuánto cuesta un bombero en Narón?

Me llamo Xavier Piñeiro y soy bombero de Narón. En abril del 2019 me ingresaron en el Hospital Arquitecto Marcide con quemaduras en torso, brazos y cara e intoxicado por monóxido de carbono. Con la dotación de guardia, compuesta por sólo tres bomberos, acudimos a un incendio en un piso con víctimas atrapadas. Parte de la estructura de la vivienda se desplomó sobre mí. Éramos tan pocos que, obviamente, no había otro bombero que pudiera ayudarme. Cuando se movilizaron refuerzos (compañeros que se encontraban en sus días libres, en sus casas, con sus familias) yo ya iba en la ambulancia. Esa noche me dio de beber un enfermero porque yo tenía las manos completamente quemadas.



Algún “técnico” redactó un reglamento para el servicio de bomberos de Narón que pone que: para una ciudad de 40.000 habitantes, con 3 polígonos industriales y con transporte constante de mercancías peligrosas desde el puerto exterior, es suficiente con una dotación de tres bomberos por guardia. Está claro que redactar un reglamento no cuesta nada.



Algún político, que cobra 30.549€ de sueldo anual, más de 2.500€ al mes (dato publicado en el BOP nº 125 de julio del 2019), que cobra 200€ cada vez que asiste a un pleno, 250€ cada vez que tienen una junta de gobierno... Opina que aumentar los servicios mínimos de los bomberos de su ciudad, bomberos que cobran 1.200€ al mes, es demasiado costoso. Está claro que opinar no cuesta.



Alguna alcaldesa, que cobra 53.941€ de sueldo anual, más plenos, más juntas de gobierno, más juntas del patronato de cultura, más vicepresidencia de la mancomunidad de Ferrol, más presidencia de la junta general de Cosma... no opina sobre si tres bomberos por turno es una aberración para la seguridad de estos y la seguridad de sus ciudadanos. Está claro que mantener un silencio cómplice no cuesta nada.



Mis compañeros y yo, llevamos años reclamando unos servicios mínimos de cinco bomberos por turno para la ciudad de Narón. Años en los que el partido que gobierna, TEGA, se ha negado a escucharnos. Hemos iniciado una campaña de firmas, publicado artículos en prensa, hablado en el pleno del ayuntamiento... sin respuesta.



Soy consciente que el oído de los políticos se agudiza meses antes de las elecciones. No por que se vuelvan más razonables, si no por miedo a perder unas nóminas que no existen fuera de los sillones del ayuntamiento. A lo mejor, no aumentar los servicios mínimos de los bomberos de vuestra ciudad os cuesta algún concejal, a lo mejor no.



Lo que sí es verdad, es que antes de las próximas elecciones, a algún compañero le puede costar la vida.