Crispación e maleducación

Dúas praxes que contribuen a que as cousas estean para que salten faíscas. É que non damos aprendido as máis elementais normas de comportamento. A algúns ensináronos na casa e na escola (a miña dentro do réxime da longa noite de pedra, pero tiven sorte co mestre) a ter respecto e a se comportar con educación. Pois estas cousas que son tan elementais esquécense facilmente polos que deberían dar exemplo.



Non acostumo a ver eses debates na televisión que máis que iso son “realitys” onde os presentes discuten, berran, interrómpense, convertendo o plató nun galiñeiro. Resulta moi estraño ver aí a alguén sensato e ponderado defendendo os seus postulados sen alporizarse. E como un debe falar do que ve, non do que lle contan, pois decidín apuntarme e xúrolles que non fun máis alá de dez minutos. Abondaron.



Os intervenientes debatían, e un dicir, sobre esa celebración de fin de ano fronte á sede do Partido Socialista na que se puña en escena o aforcamento de Pedro Sánchez ao tempo de varear ao moneco proferindo vergoñentos insultos. O curioso de todo isto é que coa simbólica execución, os invitados de dereitas defendían o tan manido tema da liberdade de expresión cunha vehemencia esaxerada, mentres os outros rexeitaban ese tipo de manifestacións. O balbordo era tremendo: interrupcións constantes, berros: paroxismo exacerbado. Apaguei o aparello porque aquilo era insoportábel.



Por un intre veu a miña memoria ese rapaz chamado Pablo Hásel un rapeiro catalán que fica preso por aquela canción “Juan Carlos el Bobón” condenado por exaltación do terrorismo, inxurias á Coroa e contra as institucións do Estado. Os da festa de ano vello aparte do orixinal “hijo de puta” seguiron con “Dále, dále, hay que acabar así con él” referíndose ao presidente do Goberno. E estes elementos ou afíns hai nada referíanse ao rei Felipe VI, imaxino que por encargar a P.Sánchez que formara goberno, como “Felpudo VI” , masón, cornudo y maricón” o “los borbones a los tiburones”. E aquí paz e alá gloria. Iso polo que se ve non son inxurias á Coroa, nin exaltación do terrorismo nin nada parecido. Tampouco a frase do líder: “habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies”, a Pedro Sánchez, claro. Violencia expresa e declarada, “tontosterona” como solución aos problemas, expresión dun líder cun respaldo de máis de seis millóns de votos. Isto é moi serio. Ou temos sentido, que é o menos que se lle pode esixir aos políticos, ou de seguir por este camiño non sei onde imos chegar. Creando odio, propiciado tamén por certos medios, impoñendo o insulto diante do debate serio e responsable, a difamación diante do argumento, a maleducación denantes das boas maneiras, pouco ou nada vaise lograr.