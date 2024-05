Couso pertenece a Ferrol. Eso creía yo, pero me encuentro que “O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol han decidido retirar el nombre de José Couso al Premio de Libertad de Prensa.



¿Quienes somos nosotros para decidir eso?, me pregunté a mí misma por ser fundadora del Club de Prensa de Ferrol, y acudí a la presidenta que tuvo el acierto de enviarme títulos de prensa y radio, uno de ellos la entrevista que hizo radio Cope a David hermano de José Couso.



Una y otra vez leí para entender ¿qué le habíamos hecho a la familia?. Fueron veinte años de recordar el asesinato de José Couso cuando estaba cubriendo para Telecinco como cámara y reportero gráfico, en abril el año 2003 en Bagdad, cuando ocurrió la invasión de los Estados Unidos en Irak. Cada año la entrega de los premios supone, como dijo este año el secretario de Colexio Profesional de Xocialistas “un “observatorio permanente” no solo de España sino de cualquier parte del mundo donde puede morir un periodista español, como así ha ocurrido, no olvidemos a Julio Anguita Parrado muerto en el mismo año, mes y lugar que Couso (por cierto este año convocado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía el XVII Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado ha galardonado al periodista Wael Al Dahduh de LA VOZ DE GAZA), o el asesinato de Juantxu Rodríguez por disparos de las tropas estadounidenses.



Al parecer al señor David no le gustó la elección de las dos señoras periodistas de Irán Niluar Hamedi y Elahe Mohammadi, a estas chicas no las mataron ni falta que hace, ya habían asesinado a Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por “la policía de la moral” por llevar (al parecer) mal colocado el velo.



Las dos periodistas no tuvieron miedo y a través de sus periódicos hicieron saber lo que había ocurrido, y denunciarlo, ya que Amini no hiciera nada malo pero sí los que la detuvieron y la entregaron muerta, pero les cerraron la boca enseguida, por 17 meses estuvieron en la cárcel, no pueden ejercer su profesión “de por vida”, ni entrar en contacto dentro o fuera de Irán con persona alguna; digamos que las han dejado medio muertas “de por vida”, no pudieron recibir el premio, ni se pudo hablar con ellas, viven censuradas, ellas y los que se acerquen a ellas [Para ver más; Julia Navarro 21-09-2022 Ferrol Diario].



El señor David Couso reconoció a quien “pone el cuerpo para las balas” ser nombre del buen periodista. No son necesaria las balas, los periodistas no deben andar pegando, ni gritando siquiera. Tampoco las formamos para morir.



Los periodistas no necesitan salir de España para merecer un premio. Hace quizá siete años, cuando Jordi Évole, y otros, lucharon día tras día, con la voz o los escritos para acabar con una España rancia, vieja, con malos métodos cuando tenían el poder, tirando el dinero en aeropuertos sin sentido, esos también son buenos. Como usted citó a Évole le recuerdo que cuando Évole le preguntó a la gran periodista Maruja Torres cual fue el peor momento en su trabajo, respondió “el asesinato del fotógrafo Juantxu Rodríguez de 23 años por disparos de las tropas estadounidenses, cuando cubría la información de invasión de Panamá, año 1989, para El País... A su cadáver lo habían puesto al revés, cuando abrí le vi los pies. Le habían disparado al ojo a un fotógrafo, y le salió por la nuca ... faltaba el certificado médico, me negué a firmarlo porque ponía que había muerto por un fallo cardíaco: claro, cuando te agujerean un ojo y te sacan el cerebro por la parte de atrás, tienes un fallo cardíaco de la hostia”.



Para terminar dos cosillas. Usted explica “a nosa intención foi sempre de pedir investigación e xusticia”, es normal. Los periodistas, el Club de Prensa y el Colexio Profesional no veo que pueda hacer más, pero lo de investigar puede tener una salida con lo que antes llamábamos TESIS DOCTORAL, alguien con ilusión, dominio del inglés, tiempo y una subvención pública y otra de Telecinco, rezaría para llegar a ver el resultado.



El señor David se quejó de que no tenían fuerza alguna, ni eligiendo personajes para obtener el premio, ni para votar. Si sólo es así, yo propongo que la familia elija un representante que tendrá derecho a las dos cosas que hacemos los demás, que es lo lógico.



Queremos a José Couso, es parte de la ciudad de Ferrol, que no podamos citarlo es muy duro, por favor déjenlo como estaba.