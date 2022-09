Seica a corbata volve estar de actualidade pois xa fora tema de controversia hai moitos anos. Malia que agora xa non a poño, a non ser para una cerimonia familiar, confeso que sempre me gustou esa prenda, ideal no inverno para abrigar o colo e para tapar a falta do primeiro botón. Daquela utilizábase este complemento como diferenciador das clases sociais, mais penso que a significación diferencial estaba máis nas posibilidades económicas que na política. Por exemplo, na finada Bazán os “empregados” usaban a garabata de xeito cotiá e non estaba ben mirado que a levasen os “obreiros”, mais aos poucos, o seu uso foise popularizando, ata que xa nos tempos democráticos (?) meteron á pobre da garabata no medio das liortas políticas a todos os niveis, ata no tema da enerxía!! Nese contexto, lembro unha curiosa anécdota : Era unha fría mañá do DEZ de Marzo, 25 aniversario daquela desgraciada historia e celebrábase unha homenaxe aos mortos e feridos de tan infausto día; a asistencia ao acto foi impresionante, mais segundo puiden albiscar, só habían dous homes con garabata: Un era don Santiago Carrillo e o outro era eu. Por un intre sentinme un pouco incómodo, pero semella que ninguén reparou no detalle ou non lle deron importancia.