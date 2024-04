Conversa con Pedro Blanco

Club de Prensa de Ferrol, con Julia Díaz como moderadora, vén de celebrar unha interesante “Conversa no Parador” con Pedro Blanco, Delegado do Goberno en Galicia. Un encontro para avaliar o traballo desenvolvido desde o Goberno de España na nosa cidade. Os datos falan de seu: cinco mil millóns de euros, un investimento superior ao feito pola administración do estado en cidades como Coruña ou Vigo.



A aposta por Ferrol como “corazón europeo da construción naval”, a implementación nos accesos ferroviarios, así como a conexión entre os portos exterior e de Curuxeiras, o compromiso polo dereito á vivenda – coa implicación do SEPES – no desenvolvemento do Sánchez Aguilera, a rehabilitación do edificio dos sindicatos na rúa Carme, ou o investimento nas Pías, están na axenda do Estado.



Esta “Conversa no Parador” é con unha persoa con fondos vínculos co movemento sindical desde o ámbito do dereito laboral e familiares con esta comarca. Un cargo político, que busca o diálogo e a cooperación para as solucións dos problemas da cidadanía. Rexeita a crispación e se lle fan unha pregunta á que non sabe responder, recoñéceo e vai coa verdade por diante. Transparencia, proximidade, solvencia e honestidade.