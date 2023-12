Convenio por Ferrol

O chamado “Convenio de Defensa”, que ten como peza estrela a enorme parcela do Sánchez Aguilera, parece que vai. O actual alcalde aproveitou a xestión do anterior goberno socialista e, definitivamente, pasa a facer o segundo pago. Si, oito anos despois do primeiro. En fin, as cousas da administración teñen un lento devagar.



Todos sabemos que a reurbanización da referida parcela vai cambiar a fisionomía do centro de Ferrol, de xeito semellante ao que vai a acontecer coa entrada das Pías a cargo dos orzamentos do goberno de España.



É evidente, que a actual maioría municipal de José Manuel Rey abonda para aprobar o que considere, pero con total seguridade vai afectar, tamén, a cambios nas estacións de bus e do tren. Vai durar máis dun mandato esa actuación integral.



Aquí non hai tallada electoral substancialmente. Os socialistas fixeron un papel fundamental neste eido e agora Rey Varela debe ser resolutivo. O “convenio de Defensa” reúne as condicións para un pacto por Ferrol, que debera incluír, en primeiro lugar, aos socialistas, pero tamén aos comúns, sen pecharlle portas ao nacionalismo local. Máis, sabendo da cualidade electoral ferrolá, da que espera outra cor de goberno nas municipais de 2027.