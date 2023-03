El convenio con Defensa y la importancia de pactar

El acuerdo para la aprobación del convenio con Defensa entre el Gobierno municipal y el Partido Popular se presenta a la opinión pública como el mayor logro político de los últimos años. Parece que se cumple así, a menos de tres meses de que se celebren nuevas elecciones, el objetivo anunciado por el actual alcalde en 2019: mirar a izquierda y derecha para cerrar acuerdos con todos los grupos del Concello.



Hasta ahora, desde todos los frentes le llovían las críticas debido al fracaso de su apuesta por la aritmética variable. Más bien al contrario, se decía, ya que no se ha logrado con frecuencia el apoyo de la mayoría del Pleno. Pero las cosas importantes suceden, como siempre en las grandes historias, al principio y al final: comenzaba el mandato con un acuerdo entre el PSdeG y su principal adversario político sobre los salarios y dedicaciones, y termina con la aprobación del esperado convenio con Defensa. Aunque no debería extrañar a nadie, porque fue precisamente esta cuestión uno de los escollos para alcanzar un acuerdo de gobierno entre los partidos de izquierdas y, a pesar de ello, Ángel Mato insistió siempre en su compromiso de sacarlo adelante. Lo que no sabía la ciudadanía, y parece que tampoco lo sabían quienes lo auparon a la alcaldía, es que para conseguir esta hazaña no cambiaría “ni un punto ni una coma” del convenio firmado en 2014 por el señor Rey Varela. Es decir, que para conseguir el apoyo de determinada formación política lo que hace es llevar a votación una propuesta diseñada por esa misma formación. Seguramente sea este el único camino para pactar con una organización que sistemáticamente condiciona su utilidad política a ostentar una mayoría absoluta.



Entre los grupos que no han votado a favor del citado convenio podemos observar dos posturas diferentes, reflejadas en el sentido del voto de cada uno de ellos. Por un lado, se hace una dura crítica a los aspectos más relevantes del convenio para, acto seguido, afirmar que es bueno para Ferrol debido a que llevamos muchos años esperando y no se puede retrasar más. Curioso argumento. Y por otro, se muestra un rechazo absoluto después de instar al Gobierno a negociar en distintas ocasiones. De este modo, se erigen en la “única alternativa real”. Es difícil, para ambas partes, resultar convincente cuando te presentas como objeto de una voluntad ajena si tú mismo has contribuido a legitimar esa voluntad. Nada nuevo bajo el sol: vuelta otra vez con las mismas recetas y cada cual a “pescar votos” de otros caladeros.

Aitor Cordero es candidato de Podemos a la Alcaldía.