Conto do Nadal

En realidade non se sabe a ciencia certa cando empezou todo, porque hai máis de dous mil anos imaxino que non había rexistro de natalicios, e se os había foron desaparecendo co paso do tempo. Din que existían uns censos que os romanos ocupantes de Palestina facían, pero non en inverno. Non existen referencias documentais respecto ao nacemento de Xesús, xa que logo a data da madrugada do 25 de decembro é só narrativa, algo que se precisaba para dar comezo á historia. No primeiro libro dos Evanxeos, Mateo refire a presenza de María e Xosé en Belén mentres que Lucas dubida que Xesús nacera en inverno. Existen moitas interpretacións pero nada que faga pensar con precisión que esta historia comeza unha madrugada dun 25 de decembro.





Fose como fose o que parece certo é que Xesús foi un personaxe peculiar cuxa historia reflicten de xeito distinto as diferentes crónicas da época chamadas testamentos, uns denominados apócrifos que a igrexa rexeitou, e os outros os “politicamente correctos” que foron aceptados. Mesmo igualiño do que acontece arestora coa nosa historia máis recente.





Pero do que non parece haber dúbida é que Xesús foi un personaxe que se enfrontou a unha situación social enchida de inxustizas: en realidade así érao. Formou un “partido político” con doce deputados que se encargaron de predicaren e denunciaren os atropelos que formaban parte das normas dun imperio que naqueles intres ocupaba e dominaba Palestina. Axiña foi considerado polas autoridades un elemento perigoso, un personaxe antisocial que defendía ás persoas menos favorecidas, aos desamparados, aos probes, aos abandonados . Iso foi considerado como revolucionario e desestabilizador dunhas normas sociais que estaban ao servizo dos poderosos. ¿ E que soen facer os poderosos? Eliminaren a quen estorba aos seus intereses. Dar de comer ao famento non entraba nos plans dos negociantes, deses negociantes aos que Xesús expulsou do templo a lategazo limpo, un xeito de castigar a insaciabilidade daqueles “capitalistas” que ao final executárono na cruz. Mataron ao humanismo social que logo sería coñecido como socialismo.





Esta é a historia de Nadal que a min me interesa, lonxe desoutra que nos contaron despois, desa que ficaba nos catecismos como “palabra de fe” e xa se sabe que a fe move montañas de crédulos , desa fe que non se discutía, das cousas incribles, das que non son deste mundo.





Hoxe seguimos con índices de pobreza abafantes, manifesta desigualdade social e a que nos enganen acotío. Parece que non aprendemos.