Constitución y hechos diferenciales

Tras las elecciones del 23-J el debate sobre el modelo territorial vuelve al candelero. Un debate, es fuerza reconocerlo, que es planteado por los partidos de los que parece que pende en buena medida la gobernabilidad en España. Un debate que preocupa realmente a millones de españoles en un contexto de desprotección de las mayorías y de dominación de las minorías que polariza la política española en estos días.



El modelo autonómico, desde el que se propugnan marcos de integración cada vez más amplios, parte de un respeto absoluto a las peculiaridades diferenciales en tanto en cuanto no son concebidas como barreras, y por tanto obstáculos, para aquella integración que reclama el artículo 2 constitucional, de la que nuestras sociedades tantos beneficios pueden obtener. En este sentido, ante la nueva ofensiva nacionalista hay que buscar soluciones argumentadas y razonadas desde el espíritu constitucional, que las hay y bien sólidas.



En efecto, lo que separa a los partidarios del régimen constitucional de los nacionalistas es que la afirmación de la identidad propia no nos cierra celosamente sobre nosotros mismos, sino que desde esa identidad es desde donde tomamos conciencia de España, y es en ella, desde su peculiaridad y con todo lo que representa, como nos sumamos a este proyecto colectivo de alcance general que llamamos España. Este es uno de los grandes retos a que nos enfrentamos. Por eso, si no se produce con un impacto social notable una integración de esta clase la sociedad española estará abocada a una fractura política difícilmente subsanable, como la realidad actual constata.



El efecto negativo que la formulación nacionalista, en sus planteamientos soberanistas de cualquier tipo, produce, será superado cuando las Comunidades Autónomas gobernadas por el nacionalismo asuman el principio de integración de forma equilibrada y moderada, evitando los excesos, vengan de donde vengan. Tal integración no será posible si en las demás Comunidades no se supera el recelo, el miedo o la simple antipatía, ante los hechos diferenciales. Admitir una reacción social negativa ante el hecho de que cada uno sea y se manifieste como es, pone en evidencia un respeto precario, o selectivo, por la libertad individual y colectiva.



Cataluña debe ser plenamente Cataluña, y no necesita debilitar su integración en España para lograrlo. El País Vasco ha de ser plenamente lo que es, no podría ser de otro modo, pero tal cosa no significa que deba producirse una “euscaldunización” obligada de quienes allí residen. Antes bien, tal proceso debe -si fuese pertinente- formularse como un proyecto ilusionante, abierto, y ante todo libre, sin el que incorporarse a él tenga que significar necesariamente la aceptación de un criterio político único, el nacionalista. La potenciación de la propia cultura, obligada por nuestra Constitución, no puede interpretarse, ni por unos ni por otros, como un corsé que ahogue las libertades políticas. Al final la cuestión de la pluralidad de España se reconduce a la cuestión central de nuestra libertad, a que cada Comunidad Autónoma sea lo que es y como es, o la quieran hacer quienes allí viven.



Desde la libertad y de la solidaridad, desde la libertad solidaria, es posible construir una España plural. O, expresándolo tal vez mejor, la realidad plural de España sólo puede ser aceptada y afirmada auténticamente desde el fundamento irrenunciable de la libertad y la solidaridad.



Nuestro proceso constituyente, -inseparablemente unido al proceso que se ha llamado la Transición española- despierta, como es tan sabido como silenciado por estos lares, la admiración de la opinión pública en el mundo entero. Su gran éxito tuvo bastante que ver con la promoción de los principios y valores democráticos, por tan largo tiempo preteridos en España, y junto con ellos, o por ello mismo, se propuso la superación tanto del nacionalismo español, del que el régimen franquista hizo bandera, como los nacionalismos particulares que perseguían mediante la independencia la ruptura de la convivencia española.



En el ánimo constituyente anidó el compromiso de afirmar la realidad inequívoca de lo que se ha dado en llamar los hechos diferenciales, particularmente los de aquellas Comunidades que se llamaron nacionalidades históricas, a las que se dio tal consideración por tener completado su proceso estatutario en el régimen republicano.



El ánimo constitucional era tan claro a este respecto que no se dudó en utilizar la expresión ‘nacionalidad’ para referirse a las realidades culturalmente diferenciadas que se integraban en España. Es decir, se estaba no sólo en la disposición favorable a acoger todas las reivindicaciones de carácter cultural, histórico y político que desde los diversos territorios autónomos que se fuesen articulando pudieran hacerse, sino que se atendía el proceso positivamente. El constituyente afrontaba el proceso autonómico con una actitud constructiva y activa a favor de lo que se consideraba constitucionalmente el derecho legítimo de cada pueblo de los que integran España a ser actor principal en la organización y gobierno de los asuntos propios. Y ese proceso había de realizarse, para cada Comunidad, en un grado y ámbito que la misma Constitución y el desarrollo legislativo posterior –en un proceso descentralizador sin parangón- se encargarían de definir.



Pero el límite general que se ponía a semejante proceso, que se engloba dentro del proceso general constituyente venía señalado por el concepto de solidaridad, de notable ambigüedad jurídica, y sobre todo por el claro y preciso concepto de soberanía. Hasta el punto –y es esta una explicación plausible- de que, al referirse a los territorios culturalmente diferenciados, en su afán de destacar su profunda singularidad, el constituyente habló de “nacionalidad”, pero reservó el título de nación para el conjunto de España. Se trataba de reservar a España –en su totalidad- el título de nación, justamente para no dejar lugar a duda alguna respecto al principio de soberanía, se trataba de salvaguardar el principio jurídico que se mencionó: es la nación el sujeto soberano.