A conflitividade laboral colle folgos

Malia que a pandemia modificou os comportamentos da xente, a protesta social e laboral seguiuse producindo, aínda que os actos masivos estivesen limitados a aquelas situacións nas que estaban en perigo os postos de traballo, como no caso de Endesa, Alcoa, Vestas, Alu Ibérica, etc. Mais o aumento da inflación perante o ano pasado en case que un 7%, que comeron en boa medida os salarios, e ante unha actitude patronal que polo xeral quere transferir todos os custes da crise á clase traballadora, a mobilización está a adquirir cada vez unha maior dimensión.





Un exemplo do medre da conflitividade e mobilización é a folga, en principio, de tres días convocada no sector da conserva, así como nos centros de chamadas por un período semellante, o paro que se está a realizar en Leite Celta centrado na mellora das condicións de traballo... Ao que se suman as mobilizacións que está a realizar a CIG no convenio do metal provincial, como a do pasado sábado, diante dunha oferta por parte da patronal que non cubre a perda de salario real polo incremento do IPC, o que na práctica implica rebaixar os salarios. Vexase que esta ofensiva da patronal estase a dar nun intre no que existe un gran descontente entre os traballadores/as por como se están xestionando os ERTE, ao que se engade a falta de alternativas ao peche empresarial e á redución de oficinas (empregos e servizos) como é o caso das entidades bancarias.





Para alén da enerxía verde e a dixitalización como escusa ecoloxista e de progreso, dende as clases dominantes, co apoio dos partidos sistémicos, estase a levar adiante un proceso de axuste no papel que cada clase social e e país, e dentro deles nas rexións e nacionalidades, para dar novos pasos no proceso de centralización e concentración do poder e da riqueza. Deste modo, e sen ignorar as excepcións (en empresas, sectores e localidades), no esencial a nación galega e a súa clase traballadora, de non evitalo, podería seguir perdendo posicións na cadea de valor. Consolidaríase así o papel subalterno do país, e o medre da desigualdade e a precariedade, agora baixo novas formas (contratos fixos porén coa máxima flexibilidade horaria).





Daquela que a nova reforma laboral, para alén dalgún caramelo para acadar o visto bo do sindicalismo conciliador, consolida as bases para maximizar o lucro empresarial. Este aumento da loita de clases ten un reflexo na confrontación entre potencias, na polarización política, e sen dúbida tamén o terá na resposta da clase traballadora e das nacións dependentes e subalternas. Vivimos tempos de cambio.