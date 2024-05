Un concello en la escalera

Los interesados en conocer nuestra actividad municipal tienen medios más que suficientes para informarse, aunque dudo que puedan averiguar si nuestros mandatarios aspiran a un modelo concreto de ciudad. Hace casi un año que se constituyó la corporación y se alternan los aciertos con los fracasos, sin que ni unos ni otros tengan consistencia para movernos a la dicha o a la desdicha. A un gobierno con mayoría absoluta hay que exigirle que ambicione algo más que la simple gestión de la gallina que entra por la que sale, que es engaño común de muchos y remedio particular de pocos, pero ocurre que este es el escenario favorito del PP de Galicia, detenerse en la escalera, procurar no caerse y dejar que cada uno imagine a su conveniencia si sube o baja. Seguro que si pedimos a nuestros vecinos que nos digan algo que esté haciendo bien o mal nuestro ayuntamiento, muchos no sabrían qué responder.