Cómo está la ciudad

No es una pregunta, sino una respuesta, de cómo se halla nuestra ciudad, en un estado confuso de obras, unas empezadas, otras a medio hacer, algunas se han proyectado sin fecha de actuación, a sabiendas que el periodo electoral municipal ya pasó, las vacaciones de agosto también, y se empieza la campaña de octubre, sin visos de solucionar problemas que se han enquistado en el tiempo y necesitan hacerse en algunos casos, con urgencia y en otros sin prisa, pero sin pausa.



El alumbrado de la ciudad deja mucho que desear en efectividad lumínica y seguridad de quienes andan por las vías públicas en determinados momentos de sus quehaceres, ya sea de ocio, trabajo ó salida de emergencia por alguna causa ajena, y hay que acudir a algún lugar que no estaba previsto y los pavimentos y aceras, guardan muchas sorpresas, que con las prisas y apuros ni se ven, ni se observan de modo concienzudo, por tanto, se debe implementar el alumbrado, allí donde se precise, sea el centro de la ciudad de un modo prioritario, como en los barrios que componen los distritos de la ciudad y cada uno tiene sus prioridades, que se deben ejecutar.



Los cien días de beneplácito se han cumplido y no hay actuación alguna en ninguna de las obras relevantes que se han prometido hacer, cierto que la legislatura está comenzando, pero sin lugar a dudas, no se esperará hasta el final de la misma para tener toda la ciudad levantada y con los inconvenientes que eso supone para la vecindad. Al menos habrá que ponerse a reparar aceras y pavimentos de muchas de las calles coruñesas, unas lo necesitan más que otras y no hacer un simple parche a vista de todo el mundo.



La limpieza es otro de los problemas que más llama la atención, las calles dejan mucho que desear, que los contenedores estén limpios y enteros ó cambiar por otros que puedan ser soterrados.



Además está el problema de la planta de Nostián, sin solucionar, algo que debe afrontar la municipalidad.



La Ciudad Alta (No Vieja) donde comenzó nuestra historia, aguarda paciente, su rehabilitación, en las viviendas arruinadas, como en su asfalto y las vías empedradas, solucionar el problema de las pluviales y corregir sus defectos arquitectónicos, que son llamativos. Así como dar una nueva vida al entorno, revitalizar su existencia como una parte muy importante de nuestra forma de vida y de hacer mejor la de los vecinos en general que moran en ella.



Recordar al municipio que todos los proyectos están bien en hacerse, estos deben cuajar para el bien de la sociedad, ser atractivos y no olvidarse que una obra proyectada, después de hacerse, tiene que contar con un mantenimiento, para no caer en el olvido en que están muchas de las mismas, que se hacen y no cuentan después con su mantenimiento.



Además ahora la ciudad tiene nuevos visitantes, los cruceros, con numerosos turistas abordo y también los jabalíes que rondan la noche de tapeo.