Comienza la berrea

Estamos en plena berrea. La de los ciervos empezó hace una semana con algo de retraso por la tardanza de las lluvias pero los ciervos macho han entrado en celo y con sus alardes guturales tratan de llamar la atención del mayor número posible de ciervas. También ha empezado ya la otra berrea, la de los políticos con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas que se celebraran el último domingo del mes de mayo. Faltan casi nueve meses pero ya está marcha el baile de nombres de candidatos y la ceremonia de amagos y renuncias.



Algunos de los partidos que en plena fiebre de mensajes regeneradores se dotaron del procedimiento de elecciones primarias para elegir candidatos llegado el momento, reculan. Lo estamos viendo en el caso del PSOE de Madrid, que parece que ha dejado en manos de Pedro Sánchez la designación del candidato a la alcaldía de la capital. Se barajan ya nombres de “paracaidistas”. Otro tanto ocurre con Castilla La Mancha donde el actual presidente de la Junta, que no oculta que le gustaría repetir como candidato no sabe sí lo será. En La Moncloa se mueven a golpes de encuestas y están a la espera de conocer el resultado de los estudios que reflejan el grado de conocimiento que tiene el personal al respecto de algunas ministras - Política Territorial en Castilla La Mancha, la de Educación en Aragón, la de Ciencia en Valencia - para evaluar la conveniencia de presentarlas con candidatas en sus comunidades de origen. Se entiende que pasar de ministro a presidente de comunidad o alcalde no sea el sueño de ninguno y menos aún sin tener el sillón asegurado, pero en el caso del PSOE será Sánchez quien decidirá.



En el mundo del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo parece que no quiere meterse en lios. La experiencia - políticamente traumática- de lo ocurrido en Madrid cuando Pablo Casado se enfrentó con Isabel Díaz Ayuso en disputa por decidir las listas, parece que ha servido de vacuna y serán los órganos regionales quienes decidirán en cada sitio quienes serán los candidatos. En Podemos la pugna con IU abre las puertas a lo imprevisible con aroma de desastre como les ocurrió en Andalucía que hasta llegaron tarde a la presentación de candidaturas. Lo único que parece decidido es que “Sumar”, la plataforma auspiciada por Yolanda Dí az, no concurrirá a las elecciones que se celebraran el 28 mayo del año que viene. Los demás ya han empezado la berrea.