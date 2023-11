Coa crispación a flor de pel

Hai que ver a que se montou coas negociacións cara a investidura de Pedro Sánchez co tema da amnistía como pano de fondo. Controvertido asunto este porque moita xente non está pola labor e outra pensa que é positiva para se achegar a unha necesaria convivencia . Unha gran parte dos políticos e da cidadanía esquecen o que non hai moito tempo aconteceu: no ano 1977 se promulgou unha lei de amnistía que entrou en vigor o 17 de outubro co gallo, dicían, de eliminar algúns efectos penais que fixeran perigar a consolidación da democrácia. Concedíase a todos os implicados en delictos considerados de intencionalidade política e amnistiábase a funcionarios e autoridades que se destacaron por violar os dereitos das persoas.

Esgrimindo esta lei de amnistía o ínclito personaxe António González Pacheco coñecido como “Billy el Niño”, funcionario sádico e torturador, non só saiu indemne senón que ademáis lle outorgaron medallas polos “servizos prestados”. Algúns conscientemente esquéceno, pero houbo antecedentes.



O executivo de Rajoy no ano 2017 propuxo a suspensión da aplicación do artgo 155 da Canstitución a cambio de restaurar a legalidade en Cataluña meirande convocatoria electoral ordinaria e que non houbera declaración unilateral de independencia. Isto permitíría a Puigdemont quedar indemne logo dos sucesos do 1 de outubro. Non se explicitou a verba amnistía pero...

Entrou esta semana no Congreso unha nova proposta de lei de amnistía; terá que ser aprobada e despois as altas estancias lexisliativas dirán a última palabra, e montouse un balbordo de mil estalos coa ultra dereita na rúa, con forzas de choque neofascistas na primeira liña de ataque composta de elementos ultras do fútbol, gamberros e instigadores profesionais do algareo perfectamene organizados, neonazis co brazo estendido cantando o “Cara al Sol” co rostro tapado con pasamontanas enfrontándose á policia a pedrada limpa, chamando fillo de puta, traidor, trilero e outras lindezas por un estilo ao presidente en funcións. A maioría dos detidos nesas barafundas teñen causas pendentes por roubo e violencia. E detrás desa columna agresiva, os ultras con Abascal “ ¡presente!” exhortando aos policias a desobedeceren as ordes “ilegais”(¿?) do goberno en funcións.¿ Non é iso delito? Polo que se ve, pura democrácia e puro respecto constitucional. Xa ven.



O problema de fondo consiste en que a dereita non soubo xestionar a frustración que supuxo gañar unhas eleccións pero non conquerir apoios suficientes no Congreso. Usan a amnistía como escusa, e se non buscarían outra para que non haxa un goberno de coalición progresista. A diversidade nos escanos do Parlamento hai que respectala. Sermos demócratas, entre outras cousas, consiste niso.