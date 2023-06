Al fin uno de los vestigios de la maldita pandemia del COVID 19, como era el uso obligatorio de las mascarillas en el ámbito de los establecimientos sanitarios, como hospitales, consultas médicas, farmacias, etc, ha sido abolido por el gobierno, mediante la publicación en el BOE de la disposición legal pertinente. La mascarilla ha pasado así, simplemente, a ser recomendable y no obligatoria.



Lo que parece que se ha impuesto, para quedarse indefinidamente en el país, es la cita previa en prácticamente toda la administración, tanto estatal, como autonómica o municipal. Aquello de acudir a las ventanillas para ser atendido por un solícito, o no tan solícito, funcionario parece haber pasado al baúl de los recuerdos. Va a ser que el “vuelva usted mañana”, que inmortalizó el genial escritor y periodista Mariano José de Larra, se va a quedar en “no vuelva usted nunca.”



Todo indica que, tanto los dirigentes políticos de la administración, los cargos medios y los propios funcionarios públicos, se sienten muy cómodos con esta situación y no hay indicio alguno de querer revertir la situación y que se abran las ventanillas a los administrados, sin trabas ni citas anticipadas.

Durante estos días, varios miembros de mi propia familia se han visto obligados a acudir a diversos organismos para realizar algunas gestiones que, todas ellas resultaron filiadas. La “cita previa” volvió a cruzarse en su camino. El uso del teléfono, para conseguir la ambicionada cita “a posteriori”, se hizo necesario. Aunque la telefonista de turno se excusaba diciendo que ella era “una mandada”, y que no era responsable de la situación, te remitía a una serie de números telefónicos, tan inoperantes como ella misma. Esta manera de tratar de obtener una entrevista en los organismos públicos, se convierte en algo así como un “abandonad toda esperanza.



Yo mismo, no ha mucho tiempo, acudí “in situ”, para pedir cita, a unos de los edificios administrativos situados en la Plaza de España ferrolana, donde un vigilante de seguridad, de cabeza rapada, y cara de poco amigos, me informó, de forma desabrida, que allí no se daban citas previas y me dio un papelito con uno de esos nefandos números telefónicos inútiles, ya que se cortan antes de poder hablar o no te atienden jamas a la llamada. Es triste que, para estos menesteres, se emplee, de forma disuasoria, a estos “vigilantes de seguridad” privados. Debo decir que si a un españolito le pones un uniforme, con una placa en el pecho, le ciñes al cinto una defensa o tolete, y no digamos una pistola, y se convierte, al menos en sus modales, en un “Sturmführer” (sargento) de las Waffen SS e impone su pequeña “dictadura” en su pequeña parcela de poder.



Se que buena parte de los ciudadanos de este país, aunque no he consultado encuestas al respecto, están mas que hartos de esta manera de acudir ante la administración, donde en lugar de recibir el trato debido, se le coloca un muro, casi infranqueable, a la hora de resolver sus relaciones con la administración publica de cualquier ámbito. Ahora, que se vislumbra una movida campaña electoral, sería bueno que algún partido político incluyese en su programa, y en sus mitines, alguna referencia a la necesaria reforma de la administración y la función publica, haciendo desaparecer las barreras físicas entre los ciudadanos y los funcionarios. Sería muy necesario que viésemos, al menos en el horizonte de esas promesas (¿?) que movilizan votos, en las que se anuncie la desaparición de prácticamente todas las citas previas. Que los funcionarios retomen su función, de cara al público, y desaparezcan esos teléfonos que, mas que una ayuda son un obstáculo.



Nos merecemos un mejor trato por parte de nuestros políticos y de nuestros funcionarios. Digamos adiós, de una vez, a la cita previa.