El CIS y mocito feliz

No se le puede negar contumacia a Tezanos. Cierto es que es contumaz en el error, pero eso le ha servido para que Sánchez le haya renovado al frente del CIS. Este militante socialista que tuvo cargos orgánicos de responsabilidad en el Psoe dirige el Centro de Investigaciones Sociológicas desde la llegada de Sánchez a la Moncloa cometiendo errores de bulto en todas sus predicciones demoscópicas. Desde la caída de Ayuso hasta la debacle de Juanma Moreno y se quedó tan ancho, una y otro obtuvieron mayorías absolutas sobradas en Madrid y Andalucía, pero nunca el tal Tezanos pidió ni disculpas por sus erráticos vaticinios. Por eso, nadie cree ya en el “CIS de Tezanos” que está hecho siempre a la medida de la izquierda y pretende manipular al cuerpo electoral con el dinero de todos los españoles que patrocinamos la institución que preside. Se le va tanto la mano que ni los socialistas le creen y ahora se ha tirado un triple con la encuesta de Galicia. La pretensión es dar a entender que la izquierda tiene posibilidades de acabar con las mayorías del PP. y busca la movilización del voto izquierdista al servicio de su jefe Sánchez que, en definitiva, es a quien quiere contentar. Pero Tezanos no mide bien porque, el voto de centro derecha que aglutina el PP gallego reacciona también ante esos datos adulterados que da Tezanos y moviliza a sus bases y votantes para evitar otro bipartito Bng-Psoe que tan malos recuerdos les traen a los gallegos. La capilaridad del Partido Popular en Galicia es del cien por cien y su maquinaria electoral es muy potente por lo que, puestos a movilizar, el centro derecha tiene motivos más que suficientes para espabilar y darle alegría a una campaña que, de momento, es un poco gris, tristona. El partido de Rueda debe tener en cuenta su acción de gobierno, también a los cargos y militantes del partido, pero debe tener muy presente que su mensaje debe llegar y movilizar no solo a cargos y compañeros, sino a la ciudadanía de todos los rincones de Galicia y dirigir a estos sus mensajes. Cuidado con centrarse solo en mítines de esos a los que van siempre los mismos fieles, que son muchos, pero son siempre los mismos. Veremos si el PP. levanta la vista y toma perspectiva porque si se mira al ombligo le pueden adelantar por la izquierda y por la extrema izquierda. Las elecciones no las gana la oposición, las pierde el gobierno y solo una campaña mal planteada puede dar al traste con la estabilidad de la que goza Galicia y es envidiada en gran parte de España. En cuanto a Besteiro, que pasea la encuesta del CIS por Galicia adelante, recuerda un poco a ese personaje televisivo que es “mocito feliz”, un friki que se pone detrás de los famosos para salir en tv y hace gracia. Hemos visto a Besteiro detrás de Oscar Puente al lado de un tren, o saliendo de una reunión o de Sánchez por los pasillos de Palexco, siempre detrás para “chupar” cámara y darse a conocer porque solo lo reconocen en su parroquia. Besteiro puede ser el “mocito feliz” de la política gallega y, con la inestimable ayuda de Tezanos, eso es todo lo que va a conseguir. En general, el perfil de los asesores de los políticos gallegos es muy bajo y, cuando no ayudan a ganar elecciones, pueden contribuir a perderlas. Avisados están.