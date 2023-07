El CIS y los Cis

El CIS no es sólo lo que Tezanos ha dirigido en los últimos tiempos de aquella manera, sino también, al parecer, la palabreja que designa a la persona que está conforme con el sexo que le asignó la naturaleza al nacer. Bueno, no sé bien si con el sexo o con el género, o con los dos, pues sobre éste asunto hay un debate tan confuso que ha transcendido a la política, donde, como se sabe, todo es confusión. Sea como fuere, uno cree que es bastante Cis, lo cual, dicho sea de paso, a uno no le parece ni bien ni mal.



Con el nombramiento de Elizabeth Duval como encargada de Igualdad, Feminismo y LGTBIQ+ de Sumar, el dicho debate sobre sexos y géneros ha alcanzado proporciones formidables, pues las feministas clásicas, que se habían indignado con la Ley Trans por considerar que “borra” a las mujeres, esto es, que ningunea su condición al establecer barra libre para que cualquiera pueda serlo sin serlo con sólo sentirse mujer y trasladar ese sentimiento al Registro Civil, han recibido ese nombramiento como una nueva ofensa. ¿Por qué? Las feministas clásicas lo explican con detalle en sus redes, de modo que uno, que lo único que sabe con alguna certeza es que lo mismo es Cis, se abstiene de todo comentario, salvo de uno: que esto de los sexos y los géneros se nos está yendo de las manos.



Elizabeth Duval, que nació varón y en la adolescencia decidió que eso no se acomodaba a su voluntad ni a su sentimiento, es una persona muy joven que, pese a ello, está haciendo veloz carrera en la escritura, la política y la televisión. Puede que esa su vertiginosa ascensión no se entendiera en un escenario y en unos momentos diferentes, en los que la sexualidad de cada cual se desarrollara con naturalidad e incontaminada de modas, gregarismos, sectarismos o amenazas, pero el momento es el que es, y después de la zurra que han venido dando Irene Montero y sus amigas con la transexualidad y con todo tipo de sexos y géneros reales e inventados, se entiende que Duval, que tras legalizar su sentimiento de ser mujer se declaró lesbiana, suscite rechazo entre las feministas de toda la vida, que creen que una mujer puede ser lo que quiera, lesbiana o lo que sea, pero que un transexual no porque no es una mujer. En fin; así las cosas, uno se disculpa por su ignorancia sobre el particular y se queda, modestamente, Cis. El pobre Tezanos, sin embargo, puede que se quede sin el suyo.