Cidades e kaos medio ambiental

As cidades hoxe em día, albergan o 70% da poboación mundial, sendo estas as maiores consumidoras de recursos de todo tipo ( alimenticios, enerxéticos, minerais....) e ao mesmo tempo, son as maiores produtoras de refugallos de diversa índole( electrónicos, orgánicos, plásticos.... ). No século XIX, eramos no planeta perto, de 1.500 millóns de persoas e un século despois, xa chegamos case, aos 8 mil millóns de habitantes. Isto esta a fazer, que as cidades ao acaparar a maior parte da poboación como dixen antes, sexamos as responsábeis maiores do cambio climático, debido as nosas necesidades de consumo( unha parte moi importante innecesario para nós, mais fulcral para a supervivencia do capitalismo) e ao mesmo tempo, responsábeis tamén da contaminación e produción de lixo.



Máis no artigo de hoxe, quería centrarme no consumo de enerxía e na produción de gases de efecto invernadoiro, que producen as cidades. Segundo estudos de prestixiosas revistas científicas, cada ano morren no planeta 9 millóns de persoas, debido a contaminación atmosférica producida pola queima de combustíbeis fósiles, alén de producir perdas económicas globais, que rondan case o 7% do PIB mundial. Aproximadamente uns 5 billóns de $ americanos. Un destes informes publicados concretamente por The Lancet conclúe, que o problema é a industrialización e un desenvolvemento urbanístico nefasto na maioría das grandes cidades do planeta, pensado e deseñado, para o transporte publico particular. É dicir; un urbanismo nom sostíbel.



Nin que dicir ten, que si queremos loitar contra o cambio climático producido exclusivamente pola acción humana e se queremos deixar de contaminar, debemos reducir o consumo de enerxía nas cidades. E unha parte importante desta redución, ademais da mobilidade, debe ser na vivenda e na construción e uso dos edificios.



Con certeza, isto pasa por obrigar por lei, a fazer predios con emisións de gases de efecto invernadoiro cero. Ademais na vivenda usada ha que levar a cabo políticas desde os concellos e outras administracións, de rehabilitación e eficiencia enerxética.



Desenvolver estas políticas na Galiza e en Ferrol, sería un nicho de emprego moi importante, xa que, a maioría das vivendas son de cando nom había unha regulación sobre predios eficientes no consumo de enerxía. Xunto a isto, as administracións deben desenvolver políticas que priorizen o auto consumo con fontes renovábeis, ademais dos concellos crear empresas comercializadoras de enerxía, co cal, os beneficios destas, poderíanse usar para dotar como dixen antes, de eco-eficiencia nas vivendas e locais, construídos antes das leis de illamento térmico e eficiencia ecolóxica.



Sería interesante que em Ferrol se tomase este tema em serio, xa que, podería ser unha fonte de emprego moi importante, debido a idade da maioría dos nosos edificios, co cal, poderíamos parar esta sangría da emigración e incluso fazer, que moitas das que se foron, voltasen a súa cidade.