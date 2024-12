Cela y Amada García

El pasado pleno municipal rechazó una propuesta para que la plaza Camilo José Cela se denominara plaza de Amada García. El concejal de cultura Ponte Far, defendió la negativa al cambio de nombre. Es una persona culta y sensata, pero se equivocó en el fondo y forma de una intervención en la que buscando la equidistancia llegó a decir que la propuesta era como “desvestir a un santo para vestir a otro”. Cela fue un enorme escritor, pero también un chivato que delató a enemigos de la dictadura, mientras que Amada García era una activa militante comunista que no mató a nadie ni cometió delito alguno. Sus verdugos esperaron a que pariera a su hijo Gabriel para fusilarla en el castillo de San Felipe. Ha podido más la admiración por una obra literaria que el rechazo a una conducta insidiosa. Cela merece unas jornadas literarias sobre su reconocida obra, pero no dar su nombre a una plaza pública.