La casa de la recuperación patrimonial

La existencia, y conveniencia, de las diputaciones provinciales han sido motivo de debate desde prácticamente su creación. A este cuestionamiento permanente se ha sumado otra premisa, la de considerar que estas instituciones únicamente favorecen a los municipios de pequeño tamaño.



La semana pasada, el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, compartía con periodistas e integrantes del Club de Prensa de Ferrol, un desayuno informativo, dentro de “Conversas no Parador”. En ella daba cuenta de las numerosas actuaciones impulsadas por la institución provincial no solo en el ámbito comarcal, sino también en nuestra ciudad. Y, efectivamente, si hacemos un repaso, vemos que si alguien apostó, sin tener las competencias en muchos casos para ello por dejadez o desprecio de la Xunta, por ámbitos como el social, con un centro de día de menores único -con un importante empuje económico en este ejercicio- o la ayuda -incluso para poder ejecutar obras en sus instalaciones- a entidades referentes como Asfedro; por el deportivo -no es necesario recordar quién estuvo ahí cuando hubo que actuar en el fondo norte del estadio de A Malata o para resolver el problema con los campos del Galicia de Caranza-; o por el turístico y patrimonial en Ferrol, es precisamente esta institución.

Me voy a detener en este último punto. Decía el presidente en ese foro que la Diputación “mete o fuciño” en todo aquello que puede resultar de interés general y añadía que, además de invertir más que la Xunta en cultura en cada anualidad, la institución se ha convertido en la “casa da recuperación patrimonial”. No se equivoca González Formoso. Frente a una Xunta reacia desde hace años a darle la prioridad que merece por muchas razones a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial, y totalmente ausente en la recuperación del patrimonio -salvo el realizado últimamente en varias iglesias de la ciudad-, la Diputación, junto con los fondos estatales y europeos, se han convertido en los “salvadores” de algunos de los principales bienes locales. Al castillo de San Felipe, Arsenal, dique de A Cabana o cuartel de Dolores, con intervenciones y/o proyectos sufragados por estas administraciones, se suman ahora las baterías militares.



Una vez más, por interés general, la Diputación va a asumir la recuperación de las baterías militares del litoral de la comarca, con Ferrol como “capital” de esta red, gracias al proyecto presentado a fondos europeos, que destinará 2,4 millones a la rehabilitación de la batería de Monteventoso -y hasta los tres millones de la subvención se actuará en el baluarte de San Juan y la alameda da Suanzes-, la de Campelo (Valdoviño) y A Bailadora (Ares), y un millón más que ha consignado la propia Diputación para este fin en su presupuesto de 2024. Se dará respuesta, pues, a una demanda histórica y dotará a Ferrol de un recurso turístico y cultural especialmente atractivo.



Y Valentín González habla de una primera fase, por lo que no descarta continuar con la rehabilitación de, por ejemplo, las baterías de Prior y Prioriño, ubicadas también en un enclave espectacular. De ahí que pido al alcalde de Ferrol que, además de desarrollar el convenio con Defensa firmado por su predecesor, se ponga ya a negociar un nuevo acuerdo que permita seguir con este interesante proyecto.

¿Poca utilidad? ¿Escasa relevancia en Ferrol? Juzguen ustedes.