Carta a Xosé María Dobarro

Meu estimado señor: Na mañá do pasado Domingo 27 de Febreiro, lin no Diario de Ferrol o seu artigo titulado “O Alecrín”, que facía referencia á letra desa canción da que gusto moito e da que teño escoitado varias versión, entre elas, coido que había unha na voz da nosa María Manuela. Xa na tarde dese mesmo día, nunha finca de Doniños observei abraiado, preto dunha mata de toxo, uns arbustos de loureiro, cunha chea de floriñas amarelas, como pequenos botóns, que brillaban ao sol como se fose ouro. E de súpeto lembrei or artigo do alecrín que había pouco rematara de ler. Hai nesa finca, ademais de toxo, moitos arbustos de loureiro e algunha árbore da mesma especie e, nunca vira semellante estoupido de cor.





Sempre dubidei de que o mentado alecrín fose a flor do toxo, pois o sentido da propia letra parecía descartalo. Lembremos: “ Ai amor quen che dixo a ti …”? Ese “quen cho dixo” paréceme que contén unha significación negativa. Mais iso é o que penso eu, que por suposto, non ten maior importancia. Nembargante, a curiosidade levoume a indagar sobre o tema (o que é non ter moito que facer, non si?) Xa que logo, comecei por consultar un diccionario portugués, no que atopei a seguinte información:





Alecrim .- Arbusto aromático. Arbusto.- Planta lenhosa medianamente elevada. Loureiro.- Árvore cujas folhas sao empregadas como condimento. Louro.- Fulvo; da cor do ouro; loureiro. A partir da información recollida e despois de matinar un pouco no tema, cheguei ás seguintes conclusións: O loureiro, ou a lo menos algunha especie desta planta, é un arbusto leñoso e aromático, que nace no monte sen ser semeado e que en certa época do ano produce unhas floriñas como botóns de brillante cor amarela ou sexa da cor do ouro. E xa que logo: deduzo que o “alecrín” é a flor do loureiro, xa que, comparado coa flor do toxo é infinitamente máis dourada. E por iso: “ Ai amor quen che dixo a ti que o alecrín era a flor do toxo, pois que é a flor do loureiro”. O único problema, coido eu, está en saber se o alecriín é a flor ou a pranta





En definitiva, e sen pretender “sentar cátedra”, coincido con vostede que non é a flor do toxo, fermosa, por suposto, pero non tan dourada como dise do alecrín. Agora, o que faría falta é que alguén coñecedor do tema da botánica puidera confirmar ou descartar esta suposición, tarefa na que, se cadra,, podería botar unha man, persoalmente, ou por medio dalgún amigo de seu..