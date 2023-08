O “Cara al Sol” dos catecúmenos

Celebrouse hai uns días en Lisboa unha concentración chamada “Xornais Mundiais da Xuventude” concitando a un numero inxente de mozos e mozas ao abeiro da figura do Papa que reapartiu bendicións “urbi et orbi” a embute . Ata aí todo normal pois cada un pode amosar as súas filias segundo lle veña en gaña, pero outra cousa é que un grupo de neocatecúmenos españois, aproveitando a oportunidade desa xuntanza xuvenil de exaltación católica intentara dar a nota, nunca mellor dito, cantando con fervor o “Cara al Sol”. Hai vídeo diso.



¿Serán estes rapaces e rapazas neofascistas? ¿Saberán acaso o que eso significa? Ou quizá sexan pro nazis por unha razón de modal postureo? Vaian vostedes a saber. Cabe pensar que ese grupo de fervorosos católicos, apostólicos e romanos o mesmo non tiñan nin a menor idea de quen foi José Antonio Primo de Ribera, auspiciador dese remedo de himno co que tratou de seducirnos a todos.



A min, na década dos cincuenta, tocoume cantalo na escola porque o meu mestre era falanxista e polo tanto admirador do fundador da falanxe. Por descontado nin eu nin ningún dos meus compañeiros da aula sabiamos quen era José Antonio nin entendiamos a mensaxe da cancionciña en cuestión; e aínda agora cústame entendela. Ao sair da escola cantabamos o himno fascista e de seguido “A Rianxeira”, e así en fila de a un e por orde de idades abandoabamos o recinto escolar. Pero diso pasaron setenta anos que xa é moito pasar e, cando tíñamos asumido que iso ficaba só na memoria, resulta que aparecen nesa xuntanza mundial da xuventude católica en Lisboa un grupo de novos compatriotas cantando ese enxendro fascista. Medo dame. ¡Vade retro!



A eses mociños e mociñas, que con ganas de esmorga achegáronse a Lisboa para cativarse coa presenza do Papa, sobráballes o de “banderas victoriosas/ al paso alegre de la paz” porque a todas luces estaba fora de lugar. Cabe a posibiliade que ningún dos nenos e nenas cantores soubesen a ciencia certa o que cantaban: perigoso sería que o comprenderan porque antóxase anacrónico desandar o andado. ¿Cómo chegou o fascismo español ao poder? Con terror , sangue e morte. Se estes ignorantes non o sabían, seguro que o Papa si, e sospeito que non lle gustaría nada escoitar, se é que algo escoitou, ese sonsonete.



O “Cara al Sol” cantábase cando os fusilamentos do 1936 e anos posteriores, cando os presos condeados era obrigados a escoitalo denantes de seren levados ao paredón. Nos instantes previos á saída da cárcere Modelo de Barcelona para trasladalos ao Castelo de Montjuich onde serían fusilados, eran obrigados a escoitar o funesto himno. Eses neodevotos en Lisboa puxéronse en evidencia.