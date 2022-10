Son un cara (II)

VVivimos uns tempos duros onde moita xente no planeta esta a pasalo mal, debido a esta guerra interesada entre Ucraína-Rusia. Moitos estados importadores de cereais, básicos na alimentación das súas poboacións, están a ver como nos seus países está a aumentar a pobreza extrema. Segundo nacións unidas, esta guerra pode fazer que case 2 mil millóns de persoas, camiñen cara a fame, a indixencia e a máis absoluta pobreza. Pola contra as principais transnacionais do planeta, están a obter máximos rexistros de beneficios.



Mais nas nosas cidades tamén estamos a sufrir o efecto de crise tras crise. Primeiro a crise de principios da década pasada, que fixo que nos decataramos, que a xente empobrecida non son so marxinais, despois a Covid-19 e agora a guerra, todo isto está a fazer, que o número de persoas en extrema vulnerabilidade económica e social aumente. Persoas moitas das cales, perderan todo o que teñen e a cambio, unha parte importante e numerosa das nosas sociedades, vainos obsequiar con violencia física, violencia verbal, trato vexatorio ademais de acoso e intimidación, algo que pasa máis a miúdo do que pensamos nas nosas rúas e barrios.



Tratar estas persoas como apestados e desprezalos é o corrente, máis non nos queremos dar de conta, de que se hai xente empobrecida, é porque hai un sistema económico chamado capitalismo. A xente empobrecida que está nos nosos barrios, nas nosas rúas, nas nosas cidades, non lle permitimos nin tan sequera, que teñan opinión, sobre todo en determinados temas. Culpabilizámoslos da súa situación, sen pensar que calquera de nós, podémonos ver en esa situación no futuro inmediato, xa que, a pobreza é parte da estrutura do sistema económico dominante.



Non hai países pobres como non hai persoas pobres. É o sistema quen as crea e senón as houbese, non sería capitalismo.



O sistema é tan inxusto e miserento, que Zymunt Bauman (sociólogo- filosofo- escritor) xa no nacemento deste século, falaba de que “Ser pobre é un delito” polo trato que o sistema neoliberal estaba a dar a xente empobrecida, igual que la filosofa Adela Cortina, a cal, no seu libro Aporofobia; rechazo ao pobre, fala de que nas nosa sociedade baseadas no intercambio, as persoas empobrecidas como non teñen nada que ofrecernos, son descartábeis e son merecedoras do máis absoluto repudio.



Xa para rematar, Bauman falaba de un listón que marcaba, o que se coñece como dar a talla socialmente. Con certeza estar empobrecido supón, nom poder dar esta interesada medida, o cal con certeza, carrexa a a xente vulnerábel socialmente, problemas de todo tipo: Físicos -psicolóxicos ámbolos dous.



Debemos decatarnos que o problema non está na xente empobrecida; o problema verdadeiro é o capitalismo.