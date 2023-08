Cando o espectáculo substitúe á realidade

Ate hai uns días China era un forza insuperabel e agresiva para o “mundo occidental, democrático e defensor das liberades”, mais agora esta potencia, tanto pola súa povoación como por representar o PIB, segundo capacidade de merca (PPA) máis grande do planeta, seica está nunha crise económica que a leva á irrelevancia. Todo isto segundo o relato dominante que se constrúe en Washington e é repetido acriticamente nos países subalternos. Resulta evidente que China ten problemas, como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemaña, Xapón, Francia, etc. por mor da confrontación entre potencias, o cambio climático,... o esgotamento da globalización neoliberal, ou sexa, do capitalismo na súa etapa senil, como definía con toda claridade Samir Amin. Agora ben, segundo os datos do FMI, mais pro-occidental imposíbel, o PIB de China medrará este ano un 5%, por debaixo da India, mais por riba das potencias occidentais.



Que creza menos ten a súa lóxica, tanto pola confrontación cos Estados Unidos e aliados (forzada por Washington), o retroceso demográfico a desfeita ecolóxica, etc. Efectos que se están a sentir de xeito máis agudo na Unión Europea. Tamén nos Estados Unidos, aínda que sexa en menor medida que na UE. Polo tanto nen China está diante dun precipicio económico e político, aínda que lle agradaría á UE+USA para manter seus privilexios, nen o xigante asiático e os países dos BRICS teñen garantido un gran avance económico e unha melloría das condicións de vida da súa povoación se non se superan estes atrancos. Todo vai depender de cales sexan as políticas triunfantes no futuro. Ou sexa, o reparto da riqueza producida entre países e entre clases sociais, o equilibrio demográfico, a mobilidade, as formas de vida, a solución pacifica das contradicións entre potencias,...



Polo tanto non se trata só de gañar o relato, aínda que cómpre recoñecer que isto, na conxuntura concreta, é dunha importancia fundamental, especialmente cando se trata de obviar, ignorar ou terxiversar a realidade, para manter o poder. Mais as mentiras e as medias verdades duran pouco, especialmente en momentos de tanta transcendencia para a humanidade, con contradicións tan profundas e unha sensación de falta de futuro en sectores moi extensos da sociedade. Daquela que se fixese normal non asociar o inmediato co longo prazo, porque non se quere deixar en evidencia que non se queren facer os cambios estratéxicos para garantir a xustiza social, a soberanía nacional. Polo que o debate, o proxecto, se substitúe polo espectáculo.