Segundo a definición que fai o dicionario, unha canción é unha peza musical cantada, ao que eu engadiría : cuxo instrumento solista é a voz. A voz, coma tal instrumento debe estar ben temperada e na mesma tonalidade que os elementos de acompañamento co gallo de que a peza soe harmónica, o que é dicir nun equilibrio axeitado co resto dos elementos do conxunto. E o texto ten que ser lexible, independentemente do idioma, dentro do contexto da obra. Isto debera ser unha condición básica para chamar canción a unha peza musical. Imaxino que esta é unha premisa na que todos, ou case todos, estaremos de acordo.





Cando se lle quitan as súas esencias á canción, estamos facendo outra cousa. E isto ven a conto polo que está a suceder coa chamada canción elixida para representar a España no festival de Eurovisión, esa cousa chamada “SloMo” que non ten nin pes nin cabeza, interpretada por unha rapaza chamada Chanel Terrero que conta como non podía ser doutro xeito co meu respecto, pero o que non é para nada respectable é o texto que a moza trata de declamar por riba dunha música válida só para moveren as cadeiras, cousa que esta rapaciña fai á perfección. Vexamos: Let´go! Llegó la mami/La reina, la dura, una bugati/ El mundo está loco con este party/ Si tengo un problema no es monetary/ Yo vuelvo loquito a todos los daddies/... E segue /A penas hago doom, doom/ Con mi boom, boom/ Y le tengo dando zoom,zoom/ ... ben, para que seguir, porque seguir, seguen outra serie de lindezas por un estilo.





Algún lumbreiras, deses que saen na tele coma “palabra de deus”, dixo: ¡a ver! iso non é para un festival literario, e quedou o home tan tranquilo como se rematase de descubrir a pólvora. Claro que non é cousa literaria: ¡ata aí poderíamos chegar! Pero si unha tomadura de pelo para os que teñen un pouquiño de sensibilidade, cousa que debe andar ben escasa.





Non sei se os outros representantes dos demais países andarán tamén a darlle ao boom, boom e ao zoom, zoom, pode que si e entón o “SloMo” non andaría moi desencamiñada, pero quizá algúns, poucos, aínda crean que unha canción serve para algo máis que para rachar os cadrís, pode que unha canción de verdade destaque fronte a tanta necidade e vulgaridade. Mágoa que non sexa a nosa.





Un cantante que cante unha canción de verdade resulta unha “rara avis” neste desenfreo con ínfulas artísticas que nos intentan meter polos ollos.





Pero ao feito, peito: apostan pola mediocridade, ¡que se lle vai facer!