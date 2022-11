Coido que o “movemento” dos camioneiros é un erro, pois parar os camións, que foron construídos para andar polas rutas do mundo adiante, parece un contrasentido. E ademais, non parece proporcionado o dano que pode causar unha acción deste tipo, cos indiscutibles problemas que poden ter os profesionais do transporte. Porque as súas dificultades non teñen punto de comparación coas que poden ocasionar a tantos millóns de persoas coa a falta de tantas cousas que chegan aos consumidores a través dese tráfico rodado, comezando pola falta de alimentos, que podería afectar incluso ás familias dos propios “sublevados”. Semella que é unha medida de presión pouco pensada, pois ningún goberno sensato pode ceder ante a súa forza, grande, pero efémera, porque non poderán mantela por moito tempo, sen ser eles mesmos afectados pola falta de combustible, recambios e cantidade de pequenos elementos indispensables para as súas “monturas”; aparte de que tamén eles teñen que comer e corren o risco da falta de comida como todos. Sería bo que lle botasen unha boa dose de sentidiño e busquen outro xeito de defender os seus intereses –que non se poden desbotar– e iso se amañe pronto. Oxalá.