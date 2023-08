Camino de prosperidad

Soy de las que desde hace muchos años cree que el Camino Inglés es uno de los principales recursos con los que cuenta Ferrol. Y, a la vista de las cifras de peregrinos que conocemos cada mes, parece que no me equivoco. El tramo de Ferrol a Santiago es, además de asequible y perfecto para realizar no solo en vacaciones, sino en puentes o fines de semana largos, el único de esta ruta por el que se recibe la Compostela sin necesidad de realizar otras etapas a mayores. No debemos olvidar tampoco que el Camino Inglés, que se remonta al peregrinaje desde tierras británicas y del Norte de Europa en la Edad Media, es el único con origen marítimo.

Por tanto, se dan todos los ingredientes para que el Camino Inglés, y de forma específica el tramo entre Ferrol y Santiago, atraiga, como lo hace, a miles de peregrinos cada año. Y las cifras, lejos de retroceder o mantenerse, siguen creciendo exponencialmente. La pandemia frenó el crecimiento por razones obvias, pero debido a su propio trazado -solo atraviesa municipios de la provincia de A Coruña-, durante las fases a las que nos obligó la covid durante meses, el tramo se consolidó y fue uno de los más demandados. Esta tendencia continúa, una vez que ya se ha declarado la pandemia superada, y las perspectivas presentes y futuras son de lo más halagüeño.



A este impulso del Camino desde Ferrol han ayudado todos, iniciativa pública y privada, pero sin duda, los esfuerzos realizados por el Concello, han ayudado de forma significativa a la consolidación de esta ruta no solo como la ruta jacobea de mayor crecimiento, sino como fuente de riqueza para una ciudad que precisa como agua de mayo de inversiones e ingresos. Así, la inclusión del Concello dentro de la Asociación que aglutina a los municipios por los que discurre el Camino Inglés, que es, sin duda, uno de los motores más potentes para el mantenimiento e impulso de esta ruta -junto a Diputación Provincial-; la creación de un grupo de trabajo con todos los agentes e instituciones implicadas en el desarrollo de dicho tramo en Ferrol -incluidas entidades y empresas promotoras de proyectos vinculados con el camino, en muchos casos gracias al Xacobeo, que tampoco quiero olvidar- para coordinar el trabajo y organizar eventos como fue, en 2021, Primavera no Camiño en Ferrol, o el impulso de la Primera Milla dentro de los circuitos turísticos y culturales de la ciudad; y la solicitud de fondos para modernizar el camino y, sobre todo, hacerlo accesible -está pendiente de ejecución una ayuda de Madrid de 245.000 euros-, constituyen el principal haber del gobierno local socialista.



Con el trabajo realizado en estos años, sumado a otro hito importante como ha sido la puesta en funcionamiento este verano del primer albergue público -a pesar de ser el último de los construidos por la Xunta en puntos relevantes de los caminos y del considerable retraso en las obras-, se abre un abanico de posibilidades reales para Ferrol; posibilidades que, a pesar de la inercia propia del Camino, precisan de una estrategia por parte del Concello. Espero, y confío, que el nuevo gobierno local continúe, y nunca mejor dicho, este camino iniciado y centre sus esfuerzos en seguir apoyando el que ya es un recurso fundamental para Ferrol, no solo en lo cultural y patrimonial, sino también en lo económico.

Eva Martínez Montero es periodista y concejala del PSdeG en Ferrol