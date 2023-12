La búsqueda de la paz (tiempo de Navidad)

La criatura humana, de carne y hueso en nuestra dicción corriente, buscó desde sus albores poner remedio a sus males no solo y no tanto a las hambres, las lepras, las epidemias..., que también, sino a sus desvelos, sus inquietudes profundas, sus tormentas espirituales que diríamos los que recurrimos somera y superfinamente a la espiritualidad.



Buscaron paz a su desasosiego Adán y Eva cuando ‘fueron expulsados de aquel paraíso terrenal” y/o también los que Darwin nos describe como resultantes de una evolución biológica, al sentirse agredidos por traumas varios en el mismo o muy parecido ambiente de la naturaleza terrenal. Y hoy sigue este humano débil y mezquino, buscando una PAZ que no logra encontrar. Buscamos con ahínco la paz en la familia, umbrales adentro la buscamos en nuestra comunidad, nuestro barrio, en el pueblo, la nación, el mundo..., y no logramos asirla y mantenerla.



Se nos escapa cual soplito entre los dedos. Parece, sin embargo, que este tiempo de Navidad para nuestra proximidad fuese propicio, por historia y por tradición, para atisbar un senderito que condujese hacia una especie de campos elíseos, aunque su disfrute resultase efímero, como deensueño. Y podemos concentrarnos, hacer rogativas promesas..., y albergar esperanzas.



Pero, aun no nos han llegado esos “efluvios positivos”, cuando nos hallamos, casi seguida e ininterrumpidamente, con frustraciones, desengaños, por no decir negruras interiores que, desvanecen y enturbian aquellos “arcos de vella” que soñábamos poseer en nuestras vidas, aun fuese por un tiempo escaso. Y contentos debemos de estar por conseguir o haber conseguido esos disfrutes, esas PACES, que ¡ojalá! se mantengan, no se borren de nuestras sensibilidades, sean éstas de reyes o ya de pajes.



Pues bien, que si la dicho es deseable para la humanidad entera, es en el ámbito de la Cristiandad y por estas fechas memorables del nacimiento, la llegada misteriosa de Cristo, que los individuos, las familias y corrientes de espiritualidad, se hallaren más propicias, más entregadas..., a la reflexión y a la búsqueda de la Paz” que, humildemente deseo, para todos sea llegada. Así sea.