Las bravatas del huido

No, que no es analista de la política ni dirigente de medios mediatizados, ni siquiera componente de grupos sociopolíticos u otros influenciables a la opinión, ni casi nada, posee, sin embargo, la memoria, los posos, las Impregnaciones…, que por motivos próximos e intensos varios a lo largo de muchos años le han ido dejando, la llamada contienda nacional nuestra siendo aun niño y joven, el franquismo, el terrorismo de la ETA, el tránsito a la democracia con perdones y con abrazos y el devenir de posteriores acontecimientos..., todo con sus avatares; sus sombras y sus luces, que también sus luces y sus sombras que podríamos decir. Y por ello mismo, y las consecuencias que van surgiendo tras los diversos acontecimientos pasados y actuales, es por ello que uno reflexiona y saca sus conclusiones, procurando sean lo más neutras, sopesadas y lo más justas posible.



Sí, he dicho lo más justas, ahora mismo que dirigentes y medios políticos y hasta el mismo gobierno, o parte de sus componentes, influyen y mediatizan sobre personas y decisiones de la justicia, lo que es preocupante por su gravedad en sí y por la de sus efectos; sin tener en cuenta, así, el respeto a la división de poderes y a la ley, ni la trayectoria de nuestra democracia y su conocimiento.



Todo, con el desmedido afán de conseguir lo que, si mal no recuerdo, no se practicó en casos iguales o semejantes ocurridos en los últimos cuarenta y seis años: indultar a un huido de la justicia que, no solo no se arrepintió ni pidió jamás perdón, sino que cada día nos sorprenden mas sus bravatas, sus amenazas, sus altiveces..., pareciendo que dé a entender tuviere como rehenes de sus caprichos y designios a todas aquellas personas que por soberbia a egoísmo sucumben a su imposición en aras de subrepticios y no sé si bastardos fines. Y que no son la paz y la igualdad.



Si a la inmensa mayoría de la sociedad nos disgustan y hasta ofenden mil injusticias cotidianas, las celebraciones y fiestas a dirigentes y practicantes de terrorismos de la eta por ejemplo, y que la cárcel sea el paradero de muchos con motivos infinitamente menores, nos afrenta dolorosamente que tengamos que sufrir también por lo del huido y sus bravatas.