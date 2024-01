Boliñas plásticas

As boliñas de plástico que perdeu ese mercante, fronte ás costas portuguesas, están nas nosas costas. A Fiscalía de Medio Ambiente acaba de deixar á Xunta de Galicia mal parada. Resulta que os peixes as poden confundir con comida e non son biodegradables. A maiores, ao presidente en funcións, ao señor Rueda ou ben alguén dos seus ocultoulle información ou, simplemente, non di a verdade. A publicación da documentación oficial amosa claramente que a Xunta si tivo notificación deste vertido, desde o primeiro momento, e non tres semanas despois como afirma.



É evidente que a Rueda e á súa xente cústalles facer o seu traballo. A xestión da administración pública non é o deles. Coma sempre os traballadores do mar e a cidadanía deben poñerse por diante? Seguen o mesmo guión, negando a realidade e mirando para outro lado. Compórtanse como “okupas” que deixan deteriorar a administración e a súa xestión, para trasladar a idea de que o público é mala cousa.



Aínda que sexa en funcións, é o momento de asumir o cargo de presidente. Non facer, simplemente, de candidato dunha forza política que anda ás agachadas e deixa pasar un tempo imprescindible, contra o deterioro do medio ambiente e da saúde pública.