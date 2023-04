Bieito Cupeiro, o Barallobre emigrante

A filla de Bieito Cupeiro reuniuse co concello de Fene para solicitar axuda a fin de que os restos do seu pai puidesen repousar en Barallobre. Os medios salientaban que a sua filla, nacida na Arxentina, falaba correctamente o galego, como é lóxico co acento porteño, o que deixaba constancia, mesmo a este nivel, da coherencia do seu pai. Sería positivo que repousase en Barallobre, non só polo amor á Terra de orixe que profesaba, senón como recoñecemento daqueles que durante a ditadura mantiveron acesas na emigración as reivindicacións democráticas e de xustiza social. A neste aspecto tanto a Irmandade Galega (IG) de Bos Aires, como o Consello de Galiza, entidades nas que el tivo un papel relevante, son lembranza obrigada da loita contra a ditadura e a prol dos dereitos nacionais de Galiza.



Dende o ano 1967 a 1972 que retornei a Galiza para me unir á loita contra a ditadura franquista, estiven estreitamente vinculado á Irmandade Galega, da que fun secretario dende 1969 ate o meu retorno. Unha etapa importante na miña formación política. Naquel intre tiñan un papel destacado na IG: Cupeiro, Moises Da Presa, Ricardo Flores, Guede, Nogueira, Montero, Lema, Pedreira... uns eran comunistas, outros socialistas, tamén había anarquistas e socialcristiáns... en fin xente que colocaba os intereses xerais de Galiza por diante, ao que axudaba o afastamento de contradicións máis concretas locais ou sectoriais. Había unha enorme diferencia de idade, xa que eu era un mozo de pouco máis de vinte anos, e eles triplicabanme en idade. Polo que fixeron un esforzo para me incorporar á Irmandade, para min foi unha escola de galeguismo, da historia, da cultura, e sobre todo vencellloume ao nacionalismo na Galiza (ingresei na UPG en 1968).



Cupeiro e Da Presa foron cos que mantiven unha relación máis estreita. Máis con Cupeiro porque ao rematar as reunións, que se facían no Centro ourensán, no local da Irmandade, colliamos o mesmo “colectivo” (autobús) el baixaba en Villa Luro e eu seguía ate máis alá de Ramos Mejia. Aqueles poucos quilómetros daban tempo abondo para falar. Se non lembro mal, ademais el militaba no Partido Socialista Arxentino, e eu estiven ligado primeiro e logo militei en Vanguardia Comunista (no que incidiu súa proposta cooperativista para o rural, o frontismo, a soberanía nacional, a loita de clases...). Cupeiro era unha persoa con iniciativa, de trato amábel, que buscaba convencer coa forza dos argumentos,... e que tiña moita morriña de Barallobre, da que falaba acotío.