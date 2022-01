Papei estoicamente as dúas semifinais dese remedo de festival musical chamado Benidorm-Fest do que, a verdade sexa dita, só me interesaba a actuación de “Tanxugueiras”. Pero vino todo porque debemos ter unha visión xeral para podermos opinar. Confeso que me costou dixerir todo aquilo.





“Tanxugueiras” fixeron unha defensa moi digna do seu tema “Terra” inspirado nas máis fondas raíces populares: elegantes no seu atrezo e na súa coreografía que parecía saída do grupo de baile “Rei de Viana”. Elas sobresaíron á trivialidade xeral na que se converteu un festival no que a música parecía quedar nun plano secundario. Porque visto o visto aquilo era unha “performance” onde ficaba todo mesturado: un pase de modelos estrafalarios e coreografías circenses ao ritmo “ chim, cham, pum” dunha música ordinaria, imos, ao máis puro estilo Eurovisión. Como contraste ao malgaste audiovisual, a primeira noite o portugués Salvador Sobral , artista convidado, demostrou que se pode facer música sen aditivos rechamantes. Foi coma un espellismo. El e “Tanxugueiras”.





Cando vostedes estean lendo isto xa todo estará decidido e posiblemente outros solapados intereses deran ao traste coas nosas arelas e as delas : lembren que o xurado “profesional” non colocou ás rapazas galegas entre as catro candidatas a entraren na final e pasaron grazas aos votos populares. Créanme se lles digo que desexaría estar equivocado e oxalá unha canción galega estea nun festival internacional aínda que este sexa o de Eurovisión.





Non sei se terei paciencia para aguantar outra sesión con tanta trivialidade. Sei que as nosas representantes defenderán o seu tema coa mesma solvencia e dignidade que amosaron o primeiro día, pero dadas as circunstancias o teñen difícil, a non ser que Galicia enteira se mobilice, cousa que parece tamén complicada. Pero non pasa nada se non van a Turín porque o traballo xa está feito e deberamos estar orgullosos porque “Tanxugueiras” seguirán estando aí, dando o mellor de si para poñeren a música e a canción galega ao mesmo nivel doutras músicas. Se hai uns anos cóntanos que tres rapazas galegas coas súas pandeiretas optan a representaren a España en galego nun festival internacional, soaríanos a ciencia ficción. Pero o máis importante non é o que fixeron “Tanxugueiras” ata o de agora, que tamén: o máis importante está por vir porque seguirán engadindo interesantes e necesarias achegas á música de Galicia. Abofé.