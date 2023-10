Beneficios económicos vs. medio ambiente.

O día que estou a escribir este artigo, a UE acaba de recomendar o uso do glifosato, durante dez anos máis, a pesar dos informes de determinadas axencias medicas, que xa no 2015, avisaron de que este produto asasino, nom selectivo da vida, era con certeza, un canceríxeno para os humanos, basándose en estudos de laboratorio feitos con animais. Ademais este químico, ali onde se usa, funciona tamén como disruptor endocrino, con todas as consecuencias que teñen estes produtos, sobre todo nas persoas máis febres como: neonatos- nenas pequenas- mulleres preñadas, persoas con unha pobre saúde xunto coas traballadoras do agro. Os disruptores endocrinos, producen desde determinados tipos de cancro de mama, varían as posicións e tamaños dos xenitais masculinos, alteracións neuro-cerebrais, favorecen as crises de ansiedade etcétera. Por outro bando, os estudos con cobaias animais demostran, que poden alterar a reprodución e producir malformacións nos fetos non so físicas, senón tamén cerebrais.



Máis a desvergoña dos eurodiputados, si aprobase o uso dez anos máis, é que esta recomendación fanna, avalándose em informes presentados pola axencia dos produtos químicos e a axencia de seguridade alimentaria. Informes que nom están publicados, co cal, nom poden ser consultados nin revisados, por outras axencias, ONG ou cidadás da rúa. Por outro lado, a desvergoña é de tal magnitude, que se sabe a ciencia certa, que unha gran parte destes informes, son un copia e pega dos informes de Monsanto. Nos EUA, onde as demandas contra este agro-tóxico, cóntanse por decenas de miles, as acusacións particulares demostraron, que Monsanto, ocultou toda a información sobre a gran toxicidade e perigo para a natureza e os animais humanos e nom humanos deste agro-químico.



Porque unha vez máis, a UE demóstranos, que non é máis, que un aparello ao servizo do poder e das grandes finanzas. Unha UE a cal, para o único que serve, é para facilitar o transito de traballadoras dun país a outro. Eso sí, sempre dos máis pobres, cara aos máis ricos, xunto co libre transito entre países do capital. Ou é, que termos políticas comúns em educación, sanidade, traballo, pensións, salarios etcétera como sería o lóxico nunha UE que funcionase como tal.



En definitiva, unha vez máis, a pesar do Kaos ecosistémico que estamos a padecer, os nosos políticos pléganse, aos intereses económicos de multinacionais sen escrúpulos, que o único que buscan é o maior lucro posíbel, xunto co engrandecemento da marca e onde os animais humanos e non humanos, a natureza, importámoslle con perdón unha merda.



Porque a degradación é tal, que pasamos nun momento da historia, de ser persoas a consumidoras, e desde fai uns anos, xa nin somos consumidoras, somos simplemente algoritmos.



Pois nada, nos a seguir durmidos, coa barriga chea e eles mentres tanto, a fazer os seus lucrativos negocios a costa nosa e do planeta.



Remato, saben vostedes como se titula esta película: capitalismo