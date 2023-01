Balance ferrolano

cuando llegan las fechas de final de año echamos la vista atrás para pasar revista a los sucesos y vicisitudes que nos han tocado vivir a lo largo de los meses pasados. En lo que a mi concierne, he de decir que el balance es positivo. En lo profesional debo considerarme muy satisfecho, ya que, según me informa Cedro, he alcanzado la cifra de publicación de 50 libros de mi autoría, ya sean individuales o en colaboración, lo que, a mi juicio, constituye un verdadero récord. Por otra parte, he retomado mi actividad como viejo periodista, incorporándome, como colaborador, a Diario de Ferrol, a través de mi columna de opinión, que el lector tiene ante sus ojos. En cuanto al futuro, tengo en proyecto varios libros, ya iniciados, que espero finalizar y publicar a lo largo del año que entra.



Debo añadir que he participado activamente en casi todas las actividades culturales desarrolladas en Ferrol, que fueron muchas, y me atrevo a decir que la nuestra es una verdadera “Ciudad de la Cultura”, a través de sus entidades, como son la Sociedad Artística Ferrolana, el Ateneo Ferrolán, el Club de Prensa de Ferrol, la Filarmónica ferrolana, etc. No puedo dejar de mencionar que el pasado año tuve el honor de ser nombrado “Socio de Honor” de la SAF.



En cuanto a mi vida personal, he de señalar que no ha sufrido sustancial variación, salvo el hecho luctuoso del fallecimiento de mi querida hermana Marisa, que me ha ocasionado un gran dolor.



Pero dejemos de hablar de mi. Centrémonos en Ferrol, cuyo balance también tiene bastantes altibajos. En la parte positiva, debemos señalar que ha aumentado la carga de trabajo en los astilleros ferrolanos, sus empresas auxiliares, hay nuevos proyectos de instalación de nuevas empresas en la zona de Ferrolterra y otras actividades económicas que harán crecer los puestos de trabajo en nuestra comarca. También podemos considerar positivo el nuevo convenio entre el Concello y el Ministerio de Defensa para la utilización del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, si bien todavía no está claro como se va a materializar su uso futuro. Son dignos de mencionar, como no, los convenios bilaterales entre la Universidad coruñesa, en su campus de Ferrol, con la industria naval, el Ministerio de Defensa y el propio Ayuntamiento Ferrolano. Debemos añadir, como señalábamos antes, la gran cantidad de actividad cultural ferrolana, digna de encomio.



Pero, asimismo, hay que referirse a lo negativo. Las obrar públicas urbanas parecen haberse eternizado o paralizado. Nos referimos a diversas remodelaciones de calles y plazas, como Pardo Bajo, el Callao, y otras varias, cuya pavimentación se llevó a cabo a ritmo lento, ocasionado perjuicios casi irreparables a comerciantes y hosteleros. Caso aparte merece el citar al proyecto de remodelación de la calle de la Iglesia, desde la Cuesta de Mella hasta el Cantón de Molins, que parece estancado “ad infinitum”…



Y ya que hablamos de obras públicas, el “lavado de cara” del propio Ayuntamiento volverá a ocasionar el debate “cainista” entre partidarios y adversarios, al igual que ocurrió con la remodelación de la plaza de Armas, que, a pesar de recibir varios premios, ha sido duramente criticada por la pavimentación arenosa de la misma y los charcos.



No podemos olvidarnos del eterno problema de nuestras comunicaciones, sobre todo las ferroviarias, que nos mantienen alejados de ser una ciudad moderna y con futuro. Nuestro comercio local permanece estancado y sin visos de acrecentarse o recuperarse. No obstante, seamos optimistas. No sé quien nos gobernará durante la segunda mitad del año entrante, pero les deseamos la mejor de la suerte, en bien de la buena gobernanza de nuestro Ferrol. Feliz Nuevo Año para todos.