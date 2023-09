Autoestima ferrolá

Acaban de pasar os cen primeiros días do novo mandato municipal en Ferrol. É certo que a maioría absoluta de José Manuel Rey facilítalle algunhas cousas: fixeron a reorganización municipal que estimaron oportuna. Ela permitiulle que nin tiveran bloqueos da oposición, nin houbo voces discrepantes de dentro do Concello. Tamén, hai que recoñecer a virtude do alcalde, que se vende como unha persoa máis achegada á xente na rúa.



Tras isto, unha vez máis, a maioría absoluta non é sinónimo nin de boa xestión, nin de saber que facer para que Ferrol avance como cidade europea que é. A política estatal contamina a local na pretensión de impoñer o pensamento único. Tanto que, desde o actual grupo de goberno, tiveron que desdicirse de graves acusacións contra o anterior alcalde.



As análises encontradas, sobre estes tres meses, só alimentan ás diversas parroquias. A maioría absoluta vai ser un impedimento para que haxa acordos por Ferrol? Vese como un dos grandes éxitos do anterior mandato, como foi traballar a prol da autoestima da cidade, fai augas. A falta de diálogo coa oposición, a incapacidade para corrixir erros na xestión e a “machada” do soterramento de San Francisco, dan idea dun mandato estéril. Oxalá estea equivocado.