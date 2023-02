Atentos al PP de Ferrol

En los próximos días se votará el Convenio con Defensa, un acuerdo estratégico que contiene un enorme potencial para el desarrollo de Ferrol en el ámbito de las competencias municipales. Lo asombroso es que el alcalde socialista ha hecho suya la propuesta que en su momento presentó el PP, e incluso ha incorporado la única alegación que este partido presentó. Admito que es un buen documento, aunque no necesariamente mejor que la propuesta alternativa que no salió adelante por no reunir trece votos. Los equipamientos y los grandes espacios que pasarían a manos del concello si el convenio se aprueba, serán como los talentos que el padre dejó a sus hijos en la conocida parábola del evangelio de Mateo, y tanto por ferrolanismo como por pura lógica, los concejales populares deberían votar que sí a su propia propuesta..., pero hay reuniones sospechosas y algo inquietante flota en el ambiente.