As grandes esquecidas (II)

ivimos nun mundo onde as desigualdades ano tras ano van en aumento. A mediados desta década había no planeta perto de 750 millóns de persoas que vivían por debaixo do limiar da pobreza. Cabe sinalar que a pobreza é un problema de falla de dereitos humanos. Que haxa fame, mal nutrición, falla de vivenda en condicións axeitadas, a falla de acceso a sanidade, educación ect... é algo inconcebíbel neste momento histórico. Segundo a ONU o 10% da poboación vive sen poder cubrir no seu día a día, as súas necesidades básicas e deste 10% a maioría son mulleres. Por cada 100 homes pobres hai no planeta 122 mulleres e perto de 170 millóns de nenas-os van con moita posibilidade seguir vivindo na pobreza no 2030, supoñéndolles isto a moitas delas e deles, problemas quer físicos quer cognitivos, para o resto das súas vidas. Xa para rematar co contexto internacional, a mediados desta década perto do 60% da poboación non se beneficiou de ningún tipo de protección social; son case 5 mil millóns de persoas.



Máis aquí na Galiza, estamos a comprobar que a pobreza e as desigualdades seguen a medrar (xa antes da pandemia), a pesar de que os datos económicos falan dun crecemento da economía no 2015 de case o 3.5%. Na nosa terra o 40% das familias, os seus ingresos non superan os 600€ por persoa, e case medio millón de galegas non poden manter as súas vivendas coa temperatura axeitada. Ademais perto do 35% da poboación galega non pode facer fronte aos gastos imprevistos. Porque a pesar do que dicía ese gran xestor que foise para Madrid, realizando o seu sono, falo do Sr Feixoo, lembranse, “Galiza vai ben” a realidade e os dados demóstrannos, que desde o 2008 so recuperouse 1.6 dos 18.5 puntos perdidos no emprego.



Porén a pobreza xa existía antes da crise do 2008, a cal demostrounos, que non todos os pobres son maleantes e desvergonzados que non queren traballar. Desde sempre no mal chamado primeiro mundo e entre este Galiza, houbo xente que tivo moi difícil recuperarse dos golpes e non cruzar o lado da raia da exclusión social. Outros pola contra xa naceron excluídos socialmente. Xente que para que as nosas conciencias non entraran en disonancia cognitiva os catalogabamos de vagos e malfeitores, algo non real.



En definitiva as nosas sociedades, os nosos gobernos, deben implantar políticas anti-pobreza reais e funcionais, que resolvan este problema capital que hai na nosa terra e que hai no planeta. O dereito que esgrimen certas persoas, a ser feliz en base a posesión de bens, non é un dereito real. Ademais de que a felicidade non ten que ver coa posesión material



Xa para rematar, a loita contra a pobreza non pode ser persoal, senón que debe ser levada polo conxunto da sociedade, polos nosos dirixentes. Non se trata de dar caridade. Tratase de implantar xustiza