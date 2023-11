Arxentina, Massa pode gañar... con que ataduras?

Os resultados das eleccións na Arxentina representaron unha sorpresa se temos en consideración a información que nos chegaba previamente a través dos medios de comunicación sistémicos. A lectura que estes facían previamente das primarias (PASO) era que se consolidaba a tendencia en ascenso de Javier Milei de La Libertad Avanza. Ou sexa ultraliberal no económico, quere privatizalo todo, mesmo a mar, e con propostas contra as clases explotadas e marxinadas moi agresivas.



Que Sergio Massa, de Unión Por La Patria fose nesta primeira rolda a alternativa máis votada (36,7%) é unha boa noticia, xa que representa unha opción progresista. Porén non se pode obviar que hai unha segunda rolda de votacións (o 19 de novembro) na que se disputará o voto, esencialmente do centro dereita de Juntos Por El Cambio (23,8%), e doutras opcións, algunhas delas de esquerda, como o Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2,7%).



A cuestión está en: canto do voto de JxC vai atraer Massa e canto Milei? Todo indica que Milei, La Libertad Avanza, cun 30% dos votos, causa arrepío nun sector de simpatizantes de JxC. No que suceda con cada tendencia interna de JxC e en reducir algúns puntos a abstención está a clave de quen governe un país. O que é de moito valor tanto pra Arxentina como para a rexión, facendo alianza con Brasil, e polo tanto para seguir avanzando no multilateralismo.



Polo tanto, todo fai pensar que tanto Massa como Milei van moderar seu discurso. O primeiro centrando máis as súas propostas, algo que xa fixo durante a campaña electoral. O segundo restando énfase ás proclamas anti-estado e privatizadoras de toda a actividade, achegando o relato a algunhas propostas de Bullrich. A falta de combustíbel estes días semella unha toma de postura das empresas do sector contra Massa, polas medidas de control de prezos. Terá resultado?



Outro aspecto que non se pode esquecer e que gañar as votacións no Congreso non vai ser doado, aínda que Unión Por La Patria sexa a forza con maior representación en ambas cámaras, e mesmo que as competencias da presidencia sexan importantes. En todo caso resulta evidente que aínda no escenario máis positivo, ou sexa que saia elixido Sergio Massa, a correlación de forzas non axuda para que a Arxentina poda emprender os cambios sistémicos necesarios. Aínda que a situación política e social pódenos dar unha sorpresa, como foi o resultado desta primeira rolda electoral. Esperemos que se repita a tendencia electoral. Ademais, non se pode obviar que governos progresistas en Brasil e Arxentina fortalecerían o multilateralismo na América Latina.