Arte y Justicia Social

Hace unos días, en el Centro Cívico de Canido, asistí a la inauguración de una singular exposición artística, bajo el sugestivo título de “Pintando Ferrol”. Se trataba de una iniciativa promovida de mi buen amigo y compañero Manuel Nicolás Galdo Aguirre, excelente fotógrafo, que tiene un fin absolutamente benéfico, a favor de una tradicional institución social, también de carácter benéfico, como es la Cocina Económica.



Debo señalar que la iniciativa de Galdo consiste en que excelentes fotografiás artísticas de sus autoría, de edificios, estatuas, lugares, rincones o paisajes ferrolanos, son convertidas en hermosas pinturas, surgidas de los pinceles de una quincena de artistas plásticos ferrolanos, de reconocido prestigio y valía, en sus diversas modalidades y técnicas... al óleo, acuarela, etc. No vamos a enumerar, ahora, a todos estos pintores y pintoras, casi todos ellos ferrolanos como decimos, que, desinteresadamente, cederán los beneficios de las ventas de sus obras para que se conviertan en un donativo destinado a cubrir las necesidades de la entidad benéfica mencionada. También participó en la exposición, con sus obras escritas, el autor coruñés Jaime Picallo, que, asimismo, donará lo obtenido por la venta de sus libros.



Esta es la segunda ocasión en que Lolo Galdo pone en marcha esta iniciativa artistico-benefica, ya que, hace seis años, inauguró la experiencia, exponiendo en la sala de exposiciones del Café “Sevilla”, que también obtuvo un notable éxito. La actual exposición permanecerá abierta en el Centro Cívico del popular barrio ferrolano de Canido, destacado por su gran actividad cultural, como son Los Mallos o Las Meninas, y los amantes del arte podrán adquirir las obras pictóricas mencionadas, contribuyendo, además, a la ayuda a la Cocina Económica, que la necesita.



Y ya que hablamos de esta entidad social ferrolana, con mas de ciento treinta años de antigüedad a sus espaldas, y que está dirigida por Antonio Tostado, debemos decir que atiende, según nuestros datos, a alrededor de 140 personas diariamente, cuyo perfil medio es de gente en riesgo o en exclusión social, con una edad media de 50 años, con tendencia a bajar, y el 20% de las mismas no tienen hogar. La mayoría de ellos, con ingresos mínimos o inexistentes.



Actualmente, la media de comensales, al mediodía, es de alrededor de un centenar de personas, mientras que a las cenas la cifra de asistentes roda los 70, Estas personas son atendidas por media docena de trabajadores, que se distribuyen en cuatro en las cocinas y dos en la administración y en el apoyo social.



Recientemente, a varias personas ferrolanas, de las que se han dado en llamar “gente de bien” les he oído criticar duramente a la Cocina Económica, ya que señalan que atrae a Ferrol a indigentes, procedentes de otras ciudades, cercanas o no tanto, a los que también califican de delincuentes, emigrantes ilegales, y no sé que mas epítetos depreciativos y descalificadores. Olvidan estos “biempensantes”, incluídos en el endémico del “De que se trata, que me opongo”, que parece estar omnipresente en la genética de algunos ferrolanos, que, aparte de las aportaciones de los socios, que son unos 1.400, la entidad recibe ayudas de la Xunta de Galicia, de la Diputación de A Coruña y de los Concellos de Ferrol, Narón y Neda. Pero toda ayuda es poca y las iniciativas, como las de Galdo, serán bien recibidas.



El Arte y la Solidaridad pueden ir cogidos de la mano. Ayudemos todos a acabar con la exclusión social y, entretanto, colaboremos con instituciones como nuestra Cocina Económica. Es de Justicia Social, pese a lo que piense alguna “gente de bien”, que la califican de “Invento” de la izquierda. Está en la Constitución española.