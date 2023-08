Arabia, reunión pola paz na Ucraína

Este fin de semana Arabia Saudita convoca unha reunión pola paz na Ucraína, á que seica van asistir uns 30 países e outros (como USA) enviar observadores. Á xuntanza está convocado Kiev mais non Moscova, que non rexeitou a reunión e seica estará atenta ao que alí se debata e acorde. En principio semella máis unha nova demostración de que, desde distintos sectores non comprometidos coa guerra, estase buscando unha saída ao conflito que confronta á OTAN e Rusia. Ademais, todo indica que o enfrontamento armado non deixa de escalar, con todo o que iso implica na seguridade mundial, ao que se suman os efectos negativos sobre o comercio mundial, como consecuencia das sancións e da demonización do contrario, e da consolidación nesta fase da ruptura en bloques. Ademais, non poucas potencias rexionais e países da periferia manteñen unha política cada vez menos ligada ás partes participantes do conflito.



Esta non é a primeira xuntanza que se fai con este fin, comezando pola que se realizou en Turquía, ao pouco de comezar a guerra, na que as partes chegaran a un acordo, que foi rexeitado a último momento por Londres e Washington. Posteriormente houbo iniciativas por parte de México, China, países africanos,... e tamén o Papa, para rematar coa guerra, aínda que fose inicialmente mediante un alto o fogo. Entón que pode aportar esta nova xuntanza e dado que Rusia non vai participar?...



Tendo en conta que van asistir Brasil, India, Sudáfrica (todos eles integrantes dos BRICS), Indonesia, Zambia... Reino Unido, UE e USA, e uns 30 países... semella máis un foro no que, para alén da esceficicación que faga Zelenski, a presión para que acepte unha saída negociada, ou sexa facendo cesións, será moi forte. Se así fose, comprendese que malia non asistir Rusia vexa a xuntanza como positiva, e que a liña defendida pola OTAN e aliados, que queren facer da derrota de Rusia exemplo do carácter hexemónico deste bloque, dirixido polos Estados Unidos, confronte coa postura de moitos países periféricos que queren a paz inmediata.



A reunión tamén deixará en evidencia até que punto chega a esta altura o multilateralismo, e daranos unha foto de que papel xoga, nun aspecto tan central como o do reparto do poder, cada unha das potencias e rexionais e países da periferia, que neste intre non están claramente decantadas por un dos bloques. Chama a atención que non participe China, Iran, entre outros, e que en principio México desbote asistir porque non están as dúas partes en conflito representadas. Abrirá camiño á negociación?