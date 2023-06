Apelativos despectivos

Un, no longo percorrido pola vida, vaise atopando con xente de variada condición e talante, delas eses que acostuman a definir aos demáis con apelativos que son así a simple vista de todo, menos respectuosos. Os que adoitan empregaren estos cualificativos despectivos para desacreditar, iso crense eles, son os que se veñen arriba en menos que canta un galo, os que miran aos demáis por riba do ombro coa ollada tan elevada que semellan andar buscando piso aló polo terceiro andar, os que están encantados de coñecerse e cren que o seu embigo é o eixo sobre o que xira o mundo e a súa tediosa existencia. Ben, seguro que xa sabedes dalgún deses especímes. Imos pois con eses apelativos.



Comezarei pola parte que me toca: fun perante moitos anos, gran parte da miña vida, Practicante, ATS ou Diplomado en Enfermaría, denominacións que estiveron ao uso na medida na que pasaba o tempo e faltoume pouco para facer outra licenciatura aparcada pola música, e aí quedou. Algún vaidoso dí referindose a nosa profesión “pincha culos” como algo despectivo sen reparar o probiño que algunha vez o practicante doulle polo cú, ou para sermos más exactos e non incorrer en erróneas interpretacións, medicación polo glúteo menor encamiñada a aliviar as súas doenzas. Estes personaxes, babecos irredentos, viven coa súa asneira como se tal cousa e van por aí perdoando vidas porque se senten os “non plus ultra” na pura acepción de que fora deles non hai nada máis que estrume. Pero devandito isto teño que dicir que os cús para min sempre foron merecentes do máximo respecto . Vin tal vez máis dos que desexaría contemplar e podería facer unha antoloxía deles, cús de toda clase e condición, e trateinos a todos co máximo respecto, coa máxima consideración, como é preceptivo. Malia tanto pousadoiro á vista a nosa profesión non só consistiu en pinchalos. Abofé.



Pero os médicos, os facultativos, que están dabondo considerados no recoñecemento social tampouco se libran de apelativo despectivo. Para eses babecos son “mata sanos”, os avogados “pica pleitos” e os xornalistas “plumillas”, os gadas civís “picoletos” e os funcionarios “chupa tintas”.



E non resulta doado rematar con esta costume tendenciosa porque polo miúdo é considerada como algo gracioso, unha tradición que queda simpática en conversas desenfadadas pero francamente rexeitable cando se fala en serio e algúns, ainda que custe recoñecelo, dino moi en serio. Poderíamos completar unha frase con estes apelativos, por exemplo: Ao “plumilla” zoupáronlle, os “picoletos” levárono ao “mata sanos” que lle recomendou pasar polo “pincha culos” para por a antitetánica e o “chupatintas” que estaba en recepción díxolle que o mellor era que falara cun “pica pleitos” e denunciara. Que tal? En fin, cousas veredes que lle dicía don Quixote a Sancho.