A presenza por terras da beira do Cantábrico de moi bos e queridos amigos cubanos, motivou que fose pasar os primeiros días do ano no norte peninsular. O feito de que neses días non desen auga pola zona dáballe un atractivo extra á motivación, porque de auga empezabamos a estar un bocadiño cansos. De feito, na viaxe, ata ben entrados no Principado, xa non sabiamos moi ben se íamos en carro ou en canoa. Era tal a auga que caía que practicamente era o único que se vía. Logo escampou e o tempo mudou para mellor, sen ben a cada día que pasa temos menos claro o que realmente é mellor. Porque non semella ser mellor que o de outrora poder estar, no pleno inverno destas latitudes, á intemperie cun tépedo sol e case que en manga corta. O que, sen dúbida, non é nada malo é poder escoitarlle ao dono ou responsable dunha gasolineira asturiana dicirlle a un seu empregado: -Teño que baixar a Navia, fai... Máxime cando acabamos de coñecer os últimos e pouco alentadores datos estatísticos sobre a presenza do galego entre nós. A ver se o van falar máis os asturianos eonaviegos.



En Santander quedo coa familia Martí-González: Carlos e Ana María, a filla María Carla, o seu home Sergio e o neto Nicolás. A Carlos, de quen xa teño falado en varias ocasións nesta columna do noso Diario, coñecino, casualmente en Ferrol, hai perto de 30 anos, con ocasión dun curso de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo, que dirixira xunto co colega Eduardo López Pereira. Era daquela viceministro primeiro de Cultura cubano e recoñecido poeta. Ademais, seu pai, o tamén poeta Adolfo Martí, nacera en Ferrol, feito do que deixou constancia nestes versos: “Ferrol, donde yo nací / de los Martí y de los Castro, / serás siempre como un astro / rutilante para mí. // [...] / y me ufano de ese día / en que en ti, nací gallego”. Naceu galego, mais nunca puido volver a Galicia. O fillo Carlos, “mi hermano” e amigo, pola contra, si puido estar en varias ocasións, e leva o que lle toca de ferrolanía con orgullo. A Ana María coñecina na Habana non moito despois. De feito foi a miña decana cando impartín docencia na Facultade de Artes e Letras. Cómpre dicir, que, malia a súa constante e activa dedicación á vida profesional, é unha excelente cociñeira, como puiden comprobar máis unha vez. Prepara un arroz congrí ou unha yuca moi competentes.



De Santander segue a sorprenderme a presenza de nomes da ditadura nas denominacións das rúas.



Afortunadamente, en Xixón, onde estiven co amigo Jorge Domingo Cuadriello, esa situación non se dá. Como é unha cidade que, a pesar de ter estado nela unhas cantas veces, coñezo mal, nunca me cadrara circular pola rúa Carlos Marx, feito que me alegrou, pois non podemos negar a relevancia do pensamento do filósofo alemán.



Con todo, son dos que pensan que as rúas e prazas non deben levar nomes de persoas. Ao destacado investigador literario coñecino na Habana a primeira vez que pisei terra cubana, en pleno período especial, cunhas carencias de caser todo, que, segundo me dixo, volven estar presentes. Había sete anos que non nos viamos e alegroume moito poder facelo.



En definitiva, que o comezo do ano foi reconfortante. A ver se segue así