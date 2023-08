amo Ferrolterra! Así de breve, pero también así de potente, suena el mensaje que utilizó la actriz canaria Mónica López, protagonista junto a Javier Cámara de la serie Rapa, en su firma en el Libro de Oro del Concello de Ferrol en la recepción institucional en el palacio municipal y, unos minutos más tarde, en su arenga final del pregón de las fiestas de verano que comenzaron el pasado domingo, y que se desarrollarán hasta los Fuegos de Amboage del día 31 de agosto, festividad de San Ramón. Sin duda, la elección de Mónica López y de dos actrices de la misma serie de esta comarca, como la naronesa Iolanda Muiños y la “caranceira” Paula Morado —como ella misma se definió ante los centenares de ferrolanos y ferrolanas que se dieron cita en la plaza de Armas para escuchar a estas tres formidables mujeres— fue todo un acierto —todo hay que decirlo— por lo que, por lo que representan y, de forma especial, por ese discurso que con atuendo “bazanero”, realizaron las tres, con innumerables referencias a ese Ferrol de antes, pero también al de ahora y al que debe ser en el futuro.



Bravas y magníficas estuvieron las tres, cada una mostrando ante el público su particular y personal estilo que las hace brillar en la exitosa serie, en la actualidad en pleno rodaje de su tercera temporada en diferentes escenarios de Ferrol y comarca. Pero Rapa no solo se ha convertido en un escaparate brutal de la belleza y recursos naturales, urbanísticos y culturales que tiene nuestro municipio, sino que sus principales actores y actrices no han perdido ocasión de poner en valor de forma pública todos esos rincones y espacios de un Ferrol que es tierra de algunos de estos actores y actrices, pero que resultaba completamente desconocido a otros, como es el caso de la propia Mónica López o de Javier Cámara.



No hay palabras para agradecer ese trabajo que, de forma desinteresada y completamente sincera, han realizado, y siguen haciendo, estas dos primeras figuras del panorama cinematográfico español para mostrar un Ferrol que tantas veces se nos atraganta a los propios nativos. Escuchar o leer a Javier Cámara y a Mónica López en tantas ocasiones y en diversos foros desde que Rapa comenzó a rodarse en la comarca defendiendo los recursos y valores de nuestra ciudad, o sumándose a la campaña de apoyo a la candidatura local a Patrimonio Mundial —he de decir que, además, aceptaron sin dudarlo la petición que realizamos desde el área de Patrimonio Histórico del Concello de grabar un vídeo y hacer todo lo que fuese necesario para lograr este objetivo—, no solo es de destacar y agradecer, sino que también debe hacernos recapacitar sobre esa crítica permanente en la que parece que los vecinos y vecinas de Ferrol vivimos instalados en las últimas décadas. ¿Será que Ferrol realmente es una ciudad amable, bonita y acogedora? Desde luego, yo soy de las piensa así, de las que no duda del potencial que tiene a todos los niveles y en todos los ámbitos, y de las que considera un acierto aprovechar los recursos que tengamos a nuestro alcance para trasladar esa imagen, fuera de la ciudad, pero también para mejorar una autoestima que lleva tantos años dañada. Rapa lo es. Y sus actores y actrices también. Gracias.

Eva Martínez Montero es periodista y concejala del PSdeG en Ferrol